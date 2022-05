Los secretos del Tango D10S, el avión en el que se puede viajar y hablar con Maradona

Un grupo de argentinos ha logrado lo imposible y todo parece indicar que Diego Maradona dirá presente en Qatar 2022 a través de un avión que utiliza la inteligencia artificial para que sus pasajeros puedan dialogar con el mejor futbolista de la historia. Lo que surgió como una loca idea, se transformó en un proyecto que esta semana se hizo realidad y el Tango D10S pronto estará volando por el país y por el mundo.

Todo inició cuando Gastón Kolker, director ejecutivo de la empresa fintech Give and Get, amaneció con un proyecto en su mente: “Soy un enfermo de Maradona, soy de los que todavía se van a dormir mirando videos de Diego. Me da felicidad total. Este es el primer Mundial sin Maradona y tal vez el último de Messi. Y dije: ‘Quiero hacer el avión de Diego, quiero hacer el avión de Diego’”. Tras algunas charlas con amigos y socios, en las que pocos parecían convencidos de su propuesta, la idea fue tomando forma y este miércoles la aeronave fue presentada en un evento celebrado en la base aérea de Morón.

Allí asistieron personalidades del fútbol como Fernando Cavenaghi, Ariel Ortega, Ricardo Bochini, Sergio Batista, Leandro Romagnoli y Juan Pablo Sorín, a cargo de la conducción del evento junto a la periodista Agustina Casanova. Además de las figuras presentes, varias glorias del deporte nacional como Luciana Aymar, Juan Martín del Potro y Agustín Pichot dejaron sus videos recordando al ídolo futbolístico más grande de la Argentina. Gianinna y Dalma ya abordaron el avión más maradoniano del mundo (Reuters)

“Después de que Diego hiciera los dos goles con Inglaterra, yo sabía que iba a pasar esto si Argentina era campeón del mundo, porque la gente no se olvida jamás”, comentó emocionado Bochini. Además, sobre el escenario se conmovió al agradecerle a su ex compañero por haber insistido en que el estadio de Independiente llevara su nombre: “Me hubiese gustado que esté acá para verlo”.

Otra de las glorias del fútbol argentino que lo recordó fue Cavenaghi, ansioso por subirse al avión: “Diego va a ser eterno, no hay dudas, por todo lo que generó a nivel Mundial, son personas que nunca se borran en la historia”.

Pero quienes sin dudas estaban estupefactas ante semejante grado de locura por Maradona eran dos de sus hijas, Dalma y Gianinna, quienes ante los micrófonos de la prensa aplaudieron la idea de ver a su padre volando por los cielos: “No podemos creer ni entender esta locura, el amor que tienen y que trasciende todo. ¿Hasta dónde puede llegar un fanático? Hasta un avión”.

La aeronave, que cuenta con imágenes del astro argentino, fue pintada por el artista Maxi Bagnasco, quien tardó una semana en terminar la obra para que Diego quedara impregnado en el vehículo que pronto despegará para recorrer el país y en noviembre irá a Qatar. El objetivo es que varios de los campeones mundiales de 1986 puedan subirse para ir a apoyar al combinado albiceleste en esta nueva ilusión.

Pero la particularidad del Tango D10S no es solo que lleva en su piel las imágenes de Maradona, sino que, gracias a la Inteligencia Artificial, quienes viajen en él podrán dialogar con su ídolo. “Es un delirio logístico, de imagen, sonido, iluminación, curaduría visual y auditiva”,explicó Martín Rabaglia, CEO de Genosha, la empresa argentina que se encargó de “revivir” al astro. El avión buscará llegar a Qatar 2022 para apoyar a la selección argentina (Nicolás Stulberg)

Con la ayuda de un actor, un equipo de expertos digitalizaron el cuerpo y sintetizaron la voz de Maradona y lo programaron para poder contestar preguntas, no solo utilizando frases que el Diez solía usar en su vocabulario diario, sino además con términos que jamás pronunció. Así, se logró recrear la imagen para dar vida a un ávatar del ex capitán de la selección argentina que interactúa y contesta preguntas de los asistentes. “Trajimos al Diego de vuelta”, explicó orgulloso Marcelo Valencia, una de las caras visibles de la compañía.

Las primeras en subirse al avión fueron Dalma y Gianinna, quienes se mostraron emocionadas. Pero antes, fue Juanse, líder de Los Ratones Paranoicos, quien descendió de la aeronave cuando esta fue develada y le puso música a la noche del evento al entonar “Para Siempre”, uno de los temas dedicados a Maradona. Entre el humo, las luces y la emoción, hubo tiempo para el rock. Otro de los artistas que participaron de la presentación del Tango D10S fue Piti Fernández, de Las Pastillas del Abuelo, quien provocó el derrame de algunas lágrimas cuando interpretó “¿Qué es Dios?”.

El avión más maradoniano del mundo espera por su próximo vuelo. El objetivo es que pueda recorrer el país, para convertirse en una especie de museo itinerante que culmine su viaje llevando a varios de los campeones de México 1986 al Mundial de Qatar. Luego, sería subastado y el dinero donado a organizaciones benéficas, al igual que varios de los tesoros aportados por los futbolistas que estuvieron en el evento.

