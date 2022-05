La columna de la Ubfal: Tinelli no viajó a Uruguay ni piensa dejar el país

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula en un día marcado por el censo nacional en los principales canales -en especial los de noticias- con grandes coberturas que se extienden hasta entrada la tarde, apoyándose especialmente en la tarea de los móviles y camiones de exteriores.

El resumen de la columna en el programa “Vive Cada Día”

“Estuvo anoche en el cumpleaños de un amigo, está trabajando todos los días en la productora en Don Torcuato donde cada vez toma más forma la llegada de Canta conmigo ahora, el reality que prepara con Laflia para Eltrece y según pudimos averiguar, Marcelo Tinelli no entiende de dónde salieron los rumores de su radicación en el Uruguay. Micaela Tinelli estuvo este fin de semana en la casa familiar de Punta del Este y tenía guardias en la puerta esperando ver a su padre, quien estuvo y está en Buenos Aires lejos de la idea de irse a vivir al país vecino, donde suele pasar muy lindas vacaciones. Pasando la crisis de una separación, muy cerca de sus hijos, como lo mostró en un encuentro familiar con ellos hace unos días y entusiasmado con el nuevo formato de reality que debutará en agosto (o antes) en la tele, Tinelli tiene otros proyectos pero siempre en el país y dentro del mundo del entretenimiento. A todo esto, en el conocido ejercicio del “copia y pega” y de paso agrego, se leyeron versiones catastróficas de su radicación en el Uruguay donde iría también a trabajar. Todas fantasías”.

“Aunque ella no habla, distintas fuentes allegadas a la pareja de Zaira Nara y Jakob Von Plessen confirman la separación y desde el pasado 15 de abril, la modelo y conductora no se mostró junto a Jako. Hace tiempo que se ve que Zaira vive en el departamento del Chateau Libertador de su hermana Wanda y en este martes, Jako subió una imagen con sus hijos, típica foto de padre separado disfrutando con sus chicos. Como se dijo, Zaira planea viajar a Europa el mes que viene para encontrarse con su hermana y disfrutar juntas en familia. Nora, la mamá de ambas, estará para acompañarlas y cuidar a los chicos para que las hermanas puedan contar con todo el tiempo para ponerse al día. Zaira y Jako llevan más de siete años juntos y decidieron no pasar por el Registro Civil durante su convivencia y el nacimiento de sus dos hermosos hijos, Mali y Viggo”.

“Fue en 1997 cuando el entonces marido de Gabriela Arias Uriburu se llevó a sus tres hijos a Jordania y después de mucha lucha ella pudo volver a verlos en el 2001. Y ahora, la Embajadora por la Paz pudo atravesar uno de los momentos más felices de su vida al estar presente en el casamiento de su hija Zahira, de 28 años, quien se casó el 18 de mayo en Londres. Junto a Sharif y Karim, de 26 y 29 años, Arias Uriburu mostró su felicidad al compartir con sus tres hijos esta ceremonia tan especial”.