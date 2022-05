Battaglia, tras el empate: “Si hubo un equipo que quiso ganar fue Boca”

Boca no pasó del empate frente a Corinthians, en condición de local, y no alcanzó la cima del Grupo E de la Copa Libertadores. Más allá de la igualdad, el entrenador Sebastián Battaglia destacó el trabajo del equipo y, a su vez, palpitó los próximos duelos claves que afrontará el Xeneize: la final contra Tigre por el título de la Copa Liga Profesional y el duelo con Deportivo Cali para sellar la clasificación a octavos en el certamen continental.

“Lo del otro día ya lo dije. Tenemos la oportunidad de jugar una nueva final. Son partidos complicados, el rival juega. No tuvimos el mejor día, pero nos tocó ganar en los penales (NdR: la semifinal contra Racing). Hicimos nuestro trabajo y Boca está en una nueva final. Ahora es una nueva historia, nos tocó dar vuelta la página. Lo jugamos con mucha intensidad, ganas. Creamos las situaciones para poder hacerlo. Nos faltó el segundo gol”, fueron las primeras palabras del DT en conferencia de prensa.

A su vez, dejó en claro que lamenta no haber conseguido la victoria: “Salimos a ganar. Hoy hubiese sido muy bueno llevarnos los tres puntos. Queda un partido más en casa. Hay que ganarlo, salir a mantener las cosas que hacemos bien. Antes de eso, tenemos un partido como el del fin de semana, que tenemos decir presente. Tenemos finales por delante”.

Por otra parte, Battaglia aseguró que los visitantes “tuvieron un poco de fortuna” para ponerse en ventaja. “Son partidos, se dan de esa manera. Tuvimos las situaciones para llevarnos el triunfo pero no se nos pudo dar”, afirmó. Y añadió: “El partido lo habíamos pensado de una manera. En el primer tiempo se dio. Nos encontramos con el gol en contra en esa pelota parada. Salimos a buscar el empate y lo conseguimos. Seguimos buscando, siendo protagonistas, intensos. Tuvimos situaciones. Lo del árbitro, en ese tumulto que se armó, quizá estuvo corto en el tiempo que adicionó. Nada más que eso”.

“Todo el equipo me gustó. Me gustó la manera de encarar el partido, las situaciones que hemos creado para sumar los tres puntos. Nos faltó el segundo gol. Lo merecíamos pero no pudimos concretar”, sentenció el entrenador de Boca.

Sebastián Battaglia palpitó los duelos claves ante Tigre, el domingo por la final de la Copa Liga Profesional, y el partido con Deportivo Cali, donde el Xeneize espera definir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores: “Son objetivos que tenemos por cumplir. Por suerte estamos en carrera en todas las competencias. Se vienen partidos importantes. Son todas finales. Hoy fue una. Se jugó como tal. El fin de semana tenemos una por el torneo y después vendrá por la Copa”.