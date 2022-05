El relato del horror: “Quería entrar y el fuego no me dejaba”

Fabián es un vecino del barrio Noroeste, sector en el que anoche se prendió fuego una casa y murieron tres personas, entre ellos un menor de edad.

Incluso llegó antes que los bomberos al lugar y lógicamente, después no pudo pegar un ojo en toda la noche. Quedó muy impactado por lo ocurrido.

“Estas cosas te pegan fuerte, porque le puede pasar a uno también y te quedás pensando eso. Había menores también, te queda ese trauma adentro. Yo vivo a un par de cuadras y justo salía a dar una vuelta con el perro cuando vi la policía y me acerqué a ver qué pasaba”, recordó el hombre en La Brújula 24.

Y agregó: “La casa estaba totalmente en llamas, el chiquito estaba ya en la esquina, se caían los cables con electricidad, la gente desesperada con baldes tratando de apagar. Uno no entiende el peligro, fue terrible, algo que pasó de golpe. Tremendo como ardió todo”.

“Me quería meter a la casa, pero el fuego no me dejaba. Un caos total, decían que faltaba salir gente, después que no. Cuando acordonaron es como que palpitás lo peor, les ves la cara a los bomberos y lo presentís, te das cuenta”, señaló.

“Cuando se derrumbó el techo, que era de madera, seguramente ha caído la gente que estaba arriba y ahí se dieron cuenta”, expuso Fabián. Y refirió que “es una película de terror y te devuelve a los hechos que ya han ocurrido, te preguntás miles de cosas por las que no tenés respuesta. Es la tragedia que te golpea”.