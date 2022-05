Museos en Bahía: donde la cultura y el arte retroalimentan a la historia

Por Leandro Grecco

[email protected] – Instagram: @leandro.grecco – Twitter: @leandrogrecco

Un museo es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público. La misma, adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe, con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte, científicas, entre otros, siempre con un valor cultural.

En Bahía Blanca, existen ocho que se encuentran bajo la órbita municipal: FerroWhite museo-taller, Museo del Puerto, 2 Museos -Bellas Artes + MAC-, Museo y Archivo Histórico, Museo Fortín Cuatreros, Museo del Deporte, Museo de Ciencias.

La función original de los museos fue la guarda, preservación y estudio de las colecciones que constituyen el patrimonio público, pero en las últimas décadas, ese paradigma ha cambiado y se ha ampliado. Hoy, el diálogo con las comunidades de las que forman parte y con los colectivos a los que se dirigen se ha vuelto una tarea más que relevante para los museos.

Abrirse entonces como espacios de encuentro, de saberes y prácticas compartidas, generadas tanto por sus trabajadores como por sus visitantes, les permite construir nuevos vínculos sociales que se traducen en beneficios para toda la ciudadanía.

La historia que cuentan los museos es del lugar y de las personas. Se crea, desarrolla y cambia a través de la interacción y el intercambio. Es el deseo de estos espacios el de conectarse con las personas y con la experiencia vivida en Bahía Blanca.

Capturar la complejidad y los contrastes de la ciudad y su bagaje histórico a través de las colecciones patrimoniales que albergan estas entidades es una búsqueda constante que motiva y estimula a quienes mantienen viva la idiosincrasia de una población. Es decir, verlos como centros de aprendizaje y espacios sociales de intercambio.

Desde este artículo periodístico, La Brújula 24 promueve un desafío. Que los lectores comprendan que estos sitios forman parte de la vida de todos los bahienses y que deben ser conocidos y reconocidos por los visitantes que llegan, entendiendo el sentido turístico de la localidad.

A través de distintas propuestas y actividades, los museos generan oportunidades para jóvenes y mayores en el desarrollo de habilidades e invitan a la participación activa en la vida cotidiana de una ciudad que pregona el crecimiento sobre bases sólidas.

El museo se asocia de manera directa al pasado y a tiempos remotos. Sin embargo, cada uno de los espacios a través de sus patrimonios y sus miradas, ayuda a pensar, conocer y entender a Bahía Blanca en el presente y, a su vez, nos inspiran para imaginar futuros posibles.

Christian Díaz es el Director General de Museos de Bahía Blanca y, en una extensa charla con este diario digital, trazó un panorama del momento que transitan, con objetivos claros y un porvenir mucho más alentador, teniendo en cuenta los meses acumulados en los que el Covid dejó de ser una amenaza.

“Estamos transitando estos primeros meses del 2022 sin pandemia a la vista y con muchas ganas, con entusiasmo de poder sostener los museos abiertos como antes de la pandemia. De hecho más que antes de la pandemia, porque pudimos volver a abrir los sábados y los domingos, 4 horas cada día, para poder recibir a toda esa gente que tiene ganas de salir, de no estar encerrada. Sé que ese es uno de los grandes cambios”, resaltó Díaz, en el comienzo de la charla.

En ese sentido, destacó que “además logramos (hablo en plural siempre desde la Dirección de Museos del Instituto Cultural, y por supuesto desde cada uno de ellos), que tengan un mismo horario de apertura: todos tienen los mismos horarios, lo que facilita la llegada al público, para quien dice ‘me voy a ir a visitar un museo; a ver a cuál puedo elegir’. El horario es idéntico para todos”.

“Por otro lado, ya desde principios de año comenzamos a pensar las actividades, las muestras, las visitas, los diálogos que vamos a tener con cada una de las personas que ingresen y de una mejor manera porque tenemos un horario de atención más amplio”, indicó el funcionario de la comuna.

Los objetivos son múltiples y Díaz se encargó de enumerarlos: “Desde el equipo de trabajo de la Dirección tenemos diversos proyectos este año. La particularidad de la propuesta radica en su mirada de los procesos culturales, en hacerlo desde la perspectiva local y regional, y en la necesidad de repensar las tareas y compromisos de los museos en la sociedad contemporánea”.

“Una de las líneas de trabajo principales, que continúa del año pasado, está vinculada con la comunicación: el objetivo es llevar la información que poseen nuestras instituciones a través de la mayor cantidad de canales posibles, hacer conocer cuáles son los ocho que tiene el municipio bajo la administración del Instituto Cultural. Es por eso que, por un lado, trabajamos mucho con las redes”, enfatizó, en otro tramo de la charla vía Whatsapp.

Asimismo, refirió que “también estamos armando proyectos para medios tradicionales, que pretendemos poner en práctica dentro de poco. Como adelanto, les podemos contar que estamos trabajando con la editorial de los Museos de Bahía para empezar a tener publicaciones de los nuestros. Años atrás tuvimos una importante producción impresa y desde esta dirección, si bien trabajamos fuertemente en lo digital, también queremos recuperar esa presencia en papel”.

“El otro proyecto, que comenzó hace un mes, es Museonario: seminario anual de los museos de Bahía. Con este proyecto se busca contar con la voz de los propios creadores, gestores, profesionales, quienes estuvieron en el nacimiento de los cuatro más recientes de nuestra historia de Bahía Blanca: el Museo del Puerto, el MAC – Museo de Arte Contemporáneo, el FerroWhite museo taller y el Museo del Deporte”, detalló Díaz, entusiasmado con la novedosa propuesta.

La misma, fue explicada en profundidad: “Museonario se presenta en formato de seminario anual, como espacio de formación, reflexión y debate, que busca brindar herramientas y dar cuenta del lugar central que en estos tiempos tienen los museos. Para tal fin, la cursada cuenta este año con encuentros presenciales, trabajo de campo, debate con referentes de cada uno de ellos. Además, ya empezamos a trabajar en la nueva edición de la Noche de los Museos, que ya tiene fecha: el sábado 5 de noviembre de 2022”.

Contar con el dinero para atender cada demanda no es para nada sencillo: “Respecto a cómo administramos los presupuestos para satisfacer las necesidades, es la pregunta que nos hacemos frecuentemente, pero no sólo en este contexto inflacionario, nos lo preguntamos a lo largo de la historia de los museos. Este año logramos tener un presupuesto muy superior al de los últimos años, con un incremento de casi el 500%. Aún así, sabemos que las necesidades de cada museo nunca estuvieron y no están cubiertas por completo”.

“Siempre queremos estar mejor y siempre nos está faltando algo por concretar. De todos modos, estamos encarando muchos proyectos como el de la editorial, el de formación que es Museonario y el gran evento anual que es La Noche de los Museos. Además, cada museo planifica sus actividades, renovaciones de sus exhibiciones o proyectos”, recalcó Díaz, apelando a su sobrada experiencia.

La vedette de cada año, en esta oportunidad, fue un éxito sin precedentes: “La última edición de La Noche de los Museos nos dejó muchas ganas de seguir trabajando por los Museos de Bahía. El año pasado cerramos todo un programa de comunicación que se armó a principios de 2021, en esto que decía antes: el interés por difundir y que el bahiense conozca a los museos de su ciudad, qué cantidad de museos hay, dónde están, cuál es su tipología, qué objetos tienen, cuáles son sus temas, cuál es su narrativa”.

“Entonces, como cierre de todo el trabajo realizado durante el año, se desarrolló este evento; en un momento que entendemos que fue clave porque salíamos del invierno y de una fuerte restricción por el encierro, por la pandemia”, consideró el Director General de los Museos de la ciudad.

Y volvió sobre el concepto anterior: “Sinceramente, la Noche de los Museos superó nuestras expectativas, por la gran cantidad de gente que acudió a todos los museos, que estuvieron abiertos hasta las 2 de la mañana, cantidad de gente circulando por la ciudad, desplazándose de un museo a otro, tratando de recorrer la mayor cantidad de museos posibles y de llegar a todas las propuestas que había los distintos lugares: propuestas gastronómicas, espectáculos o eventos y muestras. Todo esto nos dio muchísimas ganas de seguir trabajando en el día a día por los museos para que toda esa gente quiera seguir volviendo a visitarlos en otro día, en otro horario”.

“Para incentivar a los más chicos a que se sumen al mundo cultural a partir del arte trabajamos desde el lenguaje, desde lo participativo, desde lo lúdico, desde el aprendizaje de ida y vuelta. Desde la Dirección de Museos ponemos un especial foco en jóvenes y adolescentes”, admitió el funcionario local, como parte del reto que asumen cada día, sabiendo de lo difícil que resulta prevalecer desde un ámbito no tan diversificado.

Para ello, existe una fórmula: “Trabajamos con el objetivo de pensar y hacer los museos para el ocio, para el disfrute, para que realmente sea una opción de salida, un punto de encuentro de amigos o familias. La premisa es desacralizar la institución, en sacarle esa idea de lugar aburrido, de lugar en el que no puedo hacer más que caminar entre trastos viejos u obras de arte que no entiendo”.

“Queremos que sean lugares más participativos, de construcción colectiva en los que podamos aprender todos y donde no sea necesario saber o tener un conocimiento previo para entender. Que sean un lugar más para pasar el rato, para compartir algo nuevo, convertirlo en una plataforma de diálogo, como herramienta para todas y todos”, añadió Díaz.

Es por ello que consideró que “un museo debe verse como una entidad que tiene oportunidad de transformar, debe encontrar su sentido y su razón de ser en la transformación positiva del entorno donde se encuentra, debe, sobre todo enfocarse más en el trabajo con su comunidad”.

El concepto de asociación libre respecto a lo aburrido que puede resultar un museo tiene que ser desterrado. La única forma de lograrlo es abrir sus puertas a la sociedad, sobre todo a las generaciones jóvenes porque si algo tiene este espacio, es la posibilidad de generar entretenimiento, desde la memoria emotiva, para entender el presente y añorar un futuro mejor.