Darian superó otra operación y pasó a una habitación común

Marcela Paz, madre de Darian Stacco, el joven bahiense que sufrió un grave accidente en México y ahora se encuentra internado en el Hospital Fernández de Buenos Aires, atendió hoy telefónicamente a la redacción de La Brújula 24 para contar de los “avances” que, en forma lenta pero sostenida, se viene dando en la salud de su hijo.

“A Dari hace dos días lo pasaron a habitación común por el tema de que es hiperquinético, hiperactivo. Pasaron 72 horas de la operación (la tercera) y no se produjeron complicaciones; todos los parámetros eran normales y le retiraron todo, hasta el drenaje del pulmón. En ese lugar cuenta con mayor espacio y además los ventanales dan sobre la esquina, con vista a una fuente. De esa manera no se siente enclaustrado”, expresó Paz.

“Se hace difícil contenerlo; él ayuda muchísimo pero los médicos me dicen que es lógico porque el impacto fue muy grande. Él tiene lesiones en todo el cuerpo y el post trauma también es importante; la vamos llevando”, agregó.

La mamá de Darian planteó que otra de las razones que se analizaron a la hora de realizar el traslado a una pieza es lo amplitud del espacio, teniendo en cuenta el inicio de las sesiones de kiniesología.

“Ayer iniciaron con brazos y pies pero estaban esperando el parte de columna. Ya llegaron los elementos que pidieron”, precisó.

“No se acuerda de nada y no quiere ver el video”

Paz recalcó que su hijo no recuerda absolutamente nada que tenga relación con el accidente.

“Le juega mucho en contra cada vez que le explicamos todo lo que Bahía Blanca hizo por él. Se le caen las lágrimas por el agradecimiento que él tiene. Recién ahora se empezó a dar cuenta del estado que está, ya que no hace mucho que está lúcido”, indicó.

Dijo que Darian “no quiere celular ni mira televisión; tampoco Instagram ni recibir noticias”. “No quiere ver el video del choque ni que le cuenten nada de lo que le pasó porque me dice que todavía no está preparado. Dice que por ahora sólo está canalizando el tema de estar en la cama y que no se puede mover. Me dice ‘yo no sé cómo voy a hacer para agradecer todo lo que hicieron’, y se siente mal”, puntualizó.