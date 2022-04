La salud de Darian Stacco: el bahiense fue desentubado

Darian Stacco, el bahiense que sufrió un grave accidente en México y se encuentra internado en el Hospital Fernández de Buenos Aires, en las últimas horas lograron desentubarlo contó la mamá del joven.

A través de sus redes sociales, Marcela Paz compartió el parte médico y dio la buena noticia, aunque su estado de salud continúa siendo delicado.

“Está bastante despierto, inquieto y me reconoció. Me apretaba tan fuerte la mano y me miraba como diciéndome llevame”, expresó la mamá de Darian en su posteo.

“Las próximas 48 horas son las famosas de espera, si seguimos para adelante o retrocedemos”, indicó.

“Tiene muchas fracturas y contusiones y una lesión muy fuerte en el hígado. Si se presentara la hemorragia acá ya el equipo médico está prevenido. Y también tiene un tumor, que no tiene nada que ver con el accidente, y ahora complica un poco más todo, pero va a ser lo último que se va a tratar”, dijo Marcela ayer en comunicación con LA BRÚJULA 24.

Por otra parte, Luz Arias, la bahiense que también estuvo en el accidente y sufrió graves heridas, luego de varias operaciones y estudios, se estima que regresará esta tarde al país en un vuelo comercial para continuar con su recuperación.