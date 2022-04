MotoGP: Bagnaia fue más rápido de la clasificación en Jerez de la Frontera

En el Circuito de Jerez de la Frontera, se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de España, sexta fecha del año de MotoGP.

Tras las sesiones de prácticas libres donde Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia se mostraban como candidatos, se vino la clasificación que comenzó con la Q1. Allí, tuvieron que pasar pilotos como Alex Rins (líder del torneo junto a Quartararo) y Johann Zarco, último poleman de la categoría.

@JohannZarco1 barges @polespargaro OUT of his Q2 place!

En el primer corte clasificatorio, Johann Zarco se quedó con el mejor tiempo, cerrando la vuelta en el último intento (1.37.003). Segundo fue Marco Bezzecchi con la Ducati del equipo de Valentino Rossi, así que ambos pilotos avanzaron directamente a la Q2.

Los eliminados y mañana partirán desde el puesto 13° para atrás fueron: Pol Espargaró, Alex Rins, Brad Binder, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Remy Gardner, Stefan Bradl, Miguel Oliveira, Alex Márquez, Andrea Dovizioso, Lorenzo Savadori y Darryn Binder.

That's some lap from @polespargaro!



Surely that will see him join his teammate in Q2!