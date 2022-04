El futuro de Campazzo en la NBA tras la eliminación de Denver con Golden State

Se terminó la segunda temporada para Facundo Campazzo en la NBA. Con el triunfo de los Golden State Warriors a Denver Nuggets por 102-98, la franquicia de San Francisco ganó la serie de primera ronda por 4-1 y se convirtió en el primer equipo en avanzar a la siguiente fase en la Conferencia del Oeste.

Al igual que sucedió en toda la serie, el base argentino casi no vio acción: ingresó en el inicio del segundo cuarto del partido que se jugó en el Chase Center y se mantuvo en la cancha por 3.07 minutos en los que pudo repartir una asistencia y tomar un rebote.

odo indica que estos fueron sus últimos aportes para Denver. Después de atravesar gran parte de la segunda etapa de la temporada relegado en el banco por decisión de Michael Malone, el entrenador de los Nuggets, quien prefirió darle su lugar en la rotación al joven Bones Hyland, el futuro de Facu estaría fuera de la franquicia de Colorado.

Las estadísticas son elocuentes en el análisis de lo que fueron los últimos meses para Campazzo en la NBA. Después de la pausa por el All Star Game, cuando estuvo a un paso de ser canjeado a otro equipo pero finalmente no se encontró lugar para ser traspaso, Facusólo vio acción en 11 de 24 partidos con un promedio de 8 minutos en cancha. Y en la serie contra Golden State alcanzó a jugar 13 minutos en total -no ingresó en los juegos 1 y 4 de la eliminatoria-.

Frente a la elección de Malone de aprovechar la capacidad atlética y anotadora de Hyland, sumado a que para la próxima temporada ya estará de regreso Jamal Murray, la otra estrella que tienen los Nuggets y que se perdió todo la campaña por lesión, la fórmula del equipo indica que Monte Morris volverá a su lugar como base suplente y que el joven de 21 años será el tercer base. El base argentino sólo jugó 13 minutos en la serie contra Golden State (Cary Edmondson-USA TODAY Sports)

Campazzo es uno de cinco jugadores a los que se les termina el contrato con la franquicia de Colorado. Además del cordobés, los otros que podrían seguir su camino son el esloveno y amigo de Facu Vlatko Cancar, Austin Rivers, Bryn Forbes y DeMarcus Cousins. Estos dos últimos llegaron a mitad de la temporada para reforzar el plantel camino a los playoffs.

Ahora, la situación para Facundo se plantea de la siguiente manera: a partir del próximo 30 de junio, el número 7 será agente libre sin restricciones. ¿Qué significa eso en el mercado? Que estará habilitado para negociar con cualquier equipo de la NBA, incluso con los propios Nuggets si finalmente deciden ofrecerle continuar.

Hace pocos días, en una entrevista que brindó para NBA Latam, el propio Campazzo marcó que su futuro es incierto, pero dejó en claro que su idea es seguir compitiendo en lo que es la mejor liga de básquet del mundo y a la que desembarcó recién cuando tenía 29 años.

“No sé qué va a pasar mañana. Para los próximos años quiero mantenerme en esta liga lo que más pueda. Lo que el físico y el talento me de. Después se verá. Si el Real Madrid siempre fue como mi casa, tranquilamente puede que vuelva. Si es que me quieren. Ahora estoy tranquilo, pero acá a dos meses por ahí me pongo ansioso”, dijo el argentino.

Ahora, mientras disfruta de su familia, Campazzo y sus agentes trabajarán en lo que será su continuidad en la NBA. Una vez que comenzaron los playoffs, circuló la versión de que uno de los equipos que podría ir a buscarlo serían los Atlanta Hawks. El medio Bleacher Report se encargó de confeccionar una lista de qué jugadores deberían buscar las 30 franquicias de la liga y el cordobés apareció como pieza clave para los de Georgia. Campazzo terminó con un promedio de 5.1 puntos, casi 2 rebotes y más de 3 asistencias en los 65 partidos que vio acción en la 2021-2022

“Trae Young es un descarado irritante, y los Atlanta Hawks deberían apoyarse en la identidad establecida por su mejor jugador. Facundo Campazzo tiene un historial de cruzar la línea entre el juego y el juego antideportivo, y es exactamente el tipo de presencia física irritante que los Hawks podrían usar para complementar la marca menos conflictiva de Young”, citaron en su explicación.

Durante principios de febrero, fecha límite para los traspasos, los rumores situaban a que el base ex Peñarol de Mar del Plata podía ser una opción para recalar en Los Ángeles Lakers de LeBron James. Ahora, tras el fracaso de no haber clasificado a la postemporada, lo que provocó el despido del entrenador Frank Vogel, habrá que ver cómo se formará el nuevo plantel.

Otro de los posibles escenario, que también se mencionó cuando Denver le buscó una salida al argentino tras la decisión del entrenador de relegarlo en la rotación, fue la de llegar a los Cleveland Cavaliers, unas de las franquicias que tiene más talento joven en la NBA y que disputó el play-in en el Este pero cayó ante Brooklyn y Atlanta. Con Darius Garland como nueva estrella desde la conducción, habrá que ver si continúa Rajan Rondo, un experimentado de mil batallas en la liga, o también se mencionó que el que podría volver al equipo luego de ser canjeado tras su lesión es el español Ricky Rubio.

“Soy optimista. Me hablaron de algún interés de parte de otras franquicias, incluso las hubo en épocas de trade, pero no le convenían a los Nuggets. Lo importante es que él está bien, lo vi muy bien en estos días”, sentenció su agente en Argentina, Claudio Villanueva, en las últimas horas de cara a la próxima temporada de Campazzo. Ahora, sólo resta esperar para conocer dónde volveremos a ver esos pases mágicos y la clásica energía que ofrece Facu cada vez que sale a la cancha.

