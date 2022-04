Berni anunció una millonaria inversión para Bahía

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, mantuvo un mano a mano con el móvil de La Brújula 24 en el que abordó varios temas de agenda.

En la previa a su encuentro con el intendente Héctor Gay, de hecho esta mañana tenía prevista una conferencia de prensa, el funcionario provincial se refirió, por ejemplo, a la polémica en torno a la posible incorporación de civiles a la Policía, como choferes. Y dijo que “yo no estoy enterado de que tengamos un programa en ese sentido, sí estamos en un plan de reclutamiento, como hace toda la policía del mundo”.

“Lo que vamos a abrir es una inscripción para un escalafón de apoyo logístico. Con esta visualización de la guerra entre Rusia y Ucrania queda más que claro que la logística es determinante para garantizar una operación, en este caso policial”, contó el funcionario de Kicillof.

Y agregó: “Lo más importante de todo esto es lo que no se ve. Hoy la policía comenzó a tener una doctrina. Utilizamos el servicio logístico como una manera de cuantificar una peligrosidad de acción y a partir de ahí las guardias mínimas”.

Más de Berni con La Brújula 24

Polémica con el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. “Una cosa es la inteligencia criminal, que es una una herramienta muy importante, y otra cosa es la inteligencia puesta a disposición de la política. No es casualidad que siempre salgan noticias que vinculan al macrismo con el seguimiento, con situaciones de espionaje”.

Inversión en Bahía. “Mañana tendemos una reunión con el Intendente –Héctor Gay– porque desde el Ministerio estamos enviando 130 millones de pesos para invertir en materia de seguridad, con diferentes prioridades. Obviamente que para nosotros es vital tener un funcionamiento pleno de nuestro parque automotor, o tener comisarías en condiciones”.

“Además de ese dinero tenemos que coordinar como lo vamos a invertir. Obviamente el Intendente puede hacer lo que crea conveniente para su municipio, pero creemos que es fundamental recuperar nuestro parque automotor”.

Violencia pos pandemia. “Creo que viene exacerbándose día a día. Yo recuerdo nuestra infancia y la que hoy transita mi hijo. Hoy hay juegos que tienen como un denominador la violencia. Por otro lado, la pandemia vino a trastocar toda una metodología de vida y hoy estamos viendo esas secuelas que nadie imaginaba. Se ve un aumento de violencia general, o menor tolerancia”.

Polémica con los folletos de Morón. “Esto hay que dividirlo en dos etapas. Primero celebro y felicito al Intendente de Morón por lanzar una campaña de prevención. Parte de la violencia que vemos a diario está ligada con el consumo de drogas. Ahora bien, me parece que no fue bien comunicado. O quizás sí, porque si el sentido de la campaña era empezar a instalar un debate en la sociedad eso se hizo. Fue una excelente iniciativa, pero mal comunicada”.

Criticas al Presidente. “Yo profundicé mis criticas durante la pandemia porque estaba convencido de que el rumbo que tomaría iba a ser éste. Mis compañeros me decían que estaba loco, pero cuando uno está convencido de lo que está haciendo tiene que decirlo. Hoy me parece que discutir esas cosas han pasado de oportunidad, tenemos que discutir lo que viene y cómo vamos a salir de este problema que no solamente es económico sino también político”.

Desdoblamiento de elecciones en Provincia. “Me parece que es una metodología y es una manera de analizar si uno puede nacionalizar o no el efecto de las elecciones sobre cada una de las provincias. Es un discusión que debería darse en las Cámaras”.

El momento más difícil en la política. “En la militancia no hay momentos complicados porque uno hace lo que le gusta y en el momento que le gusta. Lo complicado es cuando hay que asumir responsabilidades en el Ministerio más difícil en el ejercicio de la función pública que tiene la Argentina. Situaciones complicadas tenemos todos los días, pero creo que el más difícil fue el 3 de febrero de este año en ocasión del envenenamiento de la cocaína. Tenía la enorme responsabilidad de encontrarla porque al otro día íbamos a tener cientos de muertos en la calle. Obviamente que asumimos la responsabilidad y por eso salimos a la calle en todo momento”.

“Sin ninguna duda es mucho más difícil ser ministro –de Seguridad– de la Provincia que de Nación. Tenemos la provincia más grande del país, la más poblada, y que está en una emergencia de seguridad”.