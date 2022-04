De Leo reveló detalles de la cumbre de Juntos y explicó por qué rechazan a Milei

El senador por la Coalición Cívica, Andrés De Leo, se refirió en LA BRÚJULA 24 a la cumbre de Juntos por el Cambio que reunió a un selecto grupo entre los cuales se encuentra el bahiense. Además, analizó la carrera hacia 2023 y sus aspiraciones políticas, reiterando sus intenciones de llegar a la intendencia de la ciudad.

“La reunión fue en la sede de la Coalición Cívica, soy uno de los cuatro organizadores de estos encuentros, tan importantes para Juntos por el Cambio. Qué bueno sería tener notas importantes a nivel nacional con normativas que vengo impulsando como la adhesión a la ley nacional de RCP y la de prevención de muerte súbita. No fue un encuentro más, resultó muy importante porque avanzó en la agenda de actividades para la propuesta y dio un mensaje político de unidad y hacia dónde queremos ir”.

“Había que despejar todas las especulaciones que venían por cuestiones internas y declaraciones públicas que generaban alguna sensación poca clara sobre si quería o no estar o invitarlo. También debíamos derribar la intencionalidad política de quebrar a Juntos por el Cambio, porque las declaraciones agraviantes de Milei hacia nuestro espacio eran notorias. Él decía que el gobierno anterior fue un gobierno de fracasados, pero al mismo tiempo estaba en condiciones de reunirse con Macri”.

“Termina siendo funcional al kirchnerismo y está claro que el gobierno alentaba esa posibilidad, más allá de que no puedo hablar de teorías conspirativas. La realidad es que la única alternativa política que les puso límites, que ya le ganó y puede volver a hacerlo es Juntos por el Cambio. Además, no le proponemos un salto al vacío, pese a las cosas que tenemos por corregir y hacer”.

“Gerardo Morales fue contundente en cuanto a los posicionamientos, como referente del radicalismo y gobernador de Jujuy. Respeto la libertad de prensa como dijo Macri, el Senado fue muy claro y contundente con mayoría del bloque de la UCR, presentando un proyecto de Ley respaldando la decisión de la Corte Suprema para evitar que se le robe un integrante a Juntos por el Cambio, como es el caso de Luis Juez. No hubo un solo dirigente del radicalismo que haya convalidado la decisión de Cristina Fernández”.

“La confianza se debe ir ratificando día a día, es como un matrimonio y lo de ayer fue una muestra de unidad. Milei dice sin decir que Mauricio Macri fue un hombre débil y que gobernaron los que no estaban dentro del mismo, forma parte de la picardía política. Argentina necesita estructurar un cambio sólido, que le dé previsibilidad, que tenga un programa coherente y no se base en cuestiones espasmódicas”.

“Está claro que en el mundo, cuando hay un descontento, una parte de la sociedad suele poner la mirada en personas que expresan un sentimiento de rebeldía, pero los resultados están a la vista. La mayoría de las expresiones que surgieron como la de Milei, terminaron en un rotundo fracaso”.

“No me gusta mucho contar las infidencias de la reunión porque uno debe respetar la confidencialidad para entrar a esta clase de meses. La charla fue muy buena, cuando Macri habla lo hace sin filtro y, sobre el cierre, dijo que la reunión fue muy alegre a pesar de lo dramático que estamos viviendo en Argentina. Estamos en la etapa de los que quieren ser, pero después cuando llegamos a la etapa de los que pueden, se caen las aspiraciones de varios”.

“Los dichos de Carrió sobre que no votaría a Macri, son parte de la interna y tienen que ver con lo que viene diciendo desde hace mucho tiempo, que será recordado con el paso del tiempo como un buen presidente, como lo fue Marcelo Torcuato de Alvear y reitera que no necesita un segundo tiempo. Yo creo que el país necesita una etapa renovada, porque la sociedad va evolucionando. No obstante, esto no implica subestimar o menospreciar el rol del Presidente”.

“Sería una muy buena señal romper con alguna especie de disputa de hace tiempo entre Macri y Cristina, pero lo planteamos lejos de la descalificación o el rompimiento. Cuando Rodríguez Larreta dice que quiere ser presidente, está diciendo que no vota a Macri en la interna”.

“En mi caso, tengo la convicción y vocación respecto de qué me gustaría ser en Bahía Blanca, intendente de la ciudad. Si me toca ser candidato y llegara a haber una PASO haré lo posible para lograrlo, pero falta mucho tiempo. Hoy estoy pensando en qué propuesta le puedo hacer a la ciudad y generar un gobierno de coalición porque se vienen años muy difíciles”.

“En esta etapa, de estos seis años y que terminarán en ocho, hubo un acuerdo político que fue legitimado por la gente, así funcionó y creo que el gobierno va a terminar con una estima muy importante de la ciudad, eso defendimos y valoramos. Lo que viene es una etapa distinta que necesitará de una verdadera coalición por la complejidad que se prevé”.