Abel Pintos llega a la televisión: cuándo se estrena su programa

Abel Pintos no sólo es un artista consagrado que tiene miles de fans dispersados por el mundo, también es una persona muy querida por la gente que se encuentra dentro del mundo musical. Es por esta situación que fue convocado para conducir un capítulo de un programa que se podrá ver a partir del 15 de abril en Star+.

El cantante será host de un capítulo de BIOS, una miniserie que recuerda a diferentes personalidades que marcaron la vida de muchas personas. En este caso, el bahiense le rendirá tributo a Mercedes Sosa, la famosa cantante argentina con la que tuvo el privilegio de compartir escenario. “Tuve el honor de ser invitado como host para el capitulo de BIOS: Mercedes Sosa. Un recorrido por su vida y por su inmensa obra. A partir del 15 de abril pueden acompañarnos y compartir este maravilloso viaje”, aseguró Pintos en su cuenta de Twitter.

Tiempo atrás, en Radio con Vos, Abel Pintos recordó a Mercedes Sosa y explicitó los sentimientos que le afloran cada vez que habla de ella: ““Empecé a hacer música por Mercedes Sosa. En mi primera infancia siempre me estimulaba la música desde distintas formas, y así funcionó hasta que escuché a Mercedes y conecté también con las emociones. La primera vez que recuerdo haber llorado de emoción fue escuchándola”.

Tuve el honor de ser invitado como host para el capitulo de BIOS: Mercedes Sosa. Un recorrido por su vida y por su inmensa obra. A partir del 15 de abril pueden acompañarnos y compartir este maravilloso viaje. pic.twitter.com/YQfTacIrsX — ABEL (@AbelPintos) March 31, 2022

“Lo que sentía mi cuerpo me provocaba un poco de miedo porque siempre había asociado las lágrimas al dolor, sin embargo ahora escuchaba algo que me generaba alegría y placer. Cuando empecé a groovear un poco más con esas sensaciones, aprendí que a partir de las canciones de Mercedes podía decir cosas que antes no me salían decir”, continuó Abel Pintos. A partir del 15 de abril y por Star+, podrá rendirle el tributo que su referente se merece.

Abel Pintos y un emotivo descargo en las redes sociales

Abel Pintos transita un momento sumamente particular. Luego de haber realizado una gran gira por varias parte de la Argentina y también de Uruguay, y mientras sigue con la mira puesta en los próximos shows que tiene programados, el famoso cantante decidió hacer un emotivo descargo personal en las redes sociales.

“Anoche terminé de cumplir el sueño de hacer dos funciones en el Antel Arena de Montevideo y vivirlas con un nivel de alegría superlativo de parte de todos los presentes”, manifestó Pintos, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde se mostró contento por haber tocado en el escenario que tiene capacidad para 15.000 espectadores.

