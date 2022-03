La columna de la Ubfal: quiénes vuelven a la edición revancha de Masterchef

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, desmenuzó esta mañana cada una de las principales noticias del mundo de la farándula, en un martes que se vio alterado en los niveles de audiencia como consecuencia del partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, lo que le permitió a la TV Pública elevar su rating diario por la noche.

“El próximo domingo 10 de abril se verá la final de MasterChef Celebrity 3 (también se decía el lunes 11) y a partir de allí Telefe y BoxFish organizaron una ronda de “La Revancha” para continuar el éxito del reality con participantes de las tres temporadas, hasta que debute La Voz Argentina. Es por eso que, por estas horas, en la misma escenografía Santiago del Moro, Donato de Santis, German Martitegui y Damian Betular, están grabando estos enfrentamientos entre grupos de cuatro participantes, según sabemos, por un premio especial. Pudimos averiguar, en primicia, que entre los que volverán estarán Joaquín Levinton, Vicky Xipolitakis, Georgina Barbarossa, Sofía Pachano, Analía Franchín y María O´ Donnell, entre otros. Todos tentados para volver a la competencia en las cocinas más famosas del país y en un formato acotado que pondrá frente a frente a los mejores”.

“La moda argentina volvió a las pasarelas tras la pandemia y en la noche de este martes, Nicole Neumann acompañó a sus hijas para que desfilen junto a su tía Gege. Ya no sólo Indiana, sino Allegra y Sienna transitaron la pasarela juntas ante la mirada emocionada de su mamá. Indiana con sus 13 años ya había debutado en el mundo de la moda y ahora lo hicieron sus hermanas, Allegra tiene 11 y Sienna cumplirá 8 este año. Esta vez no se vio ni a Fabián Cubero ni a Mica Viciconte en el lugar donde se hizo el desfile que formó parte de los lanzamientos de las colecciones otoño-invierno en el Palacio Paz”.

“Con buen tino Ángel de Brito y Luis Ventura leyeron en el mensaje y la mirada de Lizy Tagliani sobre lo sucedido con su ex pareja, Leo Alturria, el consejo de Gustavo Yankelevich, manager de la comediante. Ante la angustia de Lizy por la aparición en Intrusos de una nueva relación de Leo; ella envió un audio entre lágrimas y en la noche de este martes su ex estuvo presente en LAM y la artista apareció en un video donde dijo que amaba a Alturria y por qué no es un futuro podrían quedar amigos con una relación tan buena como la que tienen hoy Susana Gimenez y Ricardo Darín. Alturria y Lizy explicaron una y otra vez que están separados, pero que eligen a futuro seguir siendo familia, y es sobre todo Lizy la que se encargó de explicarle a quien quiera oírla que valora a Leo y así volvió a decirlo en el video. Hay una mirada del afuera que lo juzga y lo califica en los peores términos, pero lo que vale es lo que opine Lizy y lo que ambos hayan decidido para sus vidas, que merece todo el respeto”.