Escándalo en la UNS: acusan a funcionarios de tratar de vagos a los trabajadores

La secretaria general de Atuns, Graciela Ovejero, difundió esta mañana en LA BRÚJULA 24 los detalles de un escándalo que se desató en las últimas horas en la casa de altos estudios por una denuncia contra dos autoridades por el permanente maltrato verbal a los trabajadores.

“Nos plantamos y dijimos basta de violentos. Esto viene desde el año pasado y los trabajadores docentes y no docentes estamos cansados. El rector no pone límites, no inició un solo sumario contra los funcionarios que ejercen violencia. Ellos son el Secretario General de Cultura y Extensión Universitaria Juan Sebastián Slagter y el Subsecretario de esa misma sección, Martín Jasson”, afirmó Ovejero, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, indicó que “es violencia verbal y laboral, con insultos y ninguneo. Entendemos que estos funcionarios tienen votos con alumnos que integran sus listas. Todo tiene un límite. Ayer le pedimos al rector en un petitorio que tome cartas en el asunto, pero él ve todo normal”.

“Iniciamos un paro a las 11 de ayer con una movilización para llevar el escrito, pero Vega no quería salir y los compañeros nos empezamos a poner insistentes hasta que logramos que salga. Quería atender solo a dos o tres. Todo comenzó con el concurso del año pasado y siguió creciendo. Son funcionarios que ejercen su rol de poder y que van a ir contra nosotros si no acatamos lo que nos exigen”, agregó.

Por último, aseguró que “seguimos la huelga. No funciona la parte administrativa ni la de mantenimiento, como otras áreas. Pedimos que se active el sumario y adoctrinar bien a los funcionarios para que dejen de ejercer violencia. Atacan diciendo que son una manga de vagos, que hace falta un látigo para que trabajen. En la secretaría se rompió una computadora y no se la reemplazaron, te dicen que no nos van a querer acá. Llevo muchos años en la Universidad y nunca me tocó vivir algo así”.