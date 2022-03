Tobías padece una grave enfermedad y necesita urgente una costosa medicación

Tobías Gutiérrez tiene 14 años y hace algún tiempo le detectaron leucemia linfoblástica aguda tipo B. Por eso, su familia necesita con urgencia recaudar fondos para conseguir la medicación que por otros medios no llega.

Y el tiempo apremia, ya que el tratamiento lo comienza en abril. al respecto, Margarita, su mamá, habló con los integrantes del equipo del programa “Nunca es tarde”, que se emite por La Brújula 24, y contó que “a causa del diagnóstico Tobías empezó a hacerse quimioterapia, pero hizo una reacción alérgica y ahora en febrero nos comunican que estaría necesitando una medicación que se llama Erwiña”.

Además, tal como explicó la mujer, el medicamento no se consigue en Argentina. O al menos no fácilmente. “Acá llamé a todas las droguerías y no la conocen. Ni en el banco de drogas del Ministerio de Salud está. Tengo el no de Provincia, el no del Municipio y entregué todo el expediente a Nación. Por eso estamos esperando el llamado de Buenos Aires para recibir la noticia de que la medicación llegue”.

“Lo que pasa es que con tanto papeleo y burocracia estamos cortando clavos. Por eso un montón de gente nos está ayudando, juntando tapitas, organizaron un bingo, además mi hermano que me está ayudando a comunicarme con todo el mundo”, sintetizó.

“Son 12 ampollas las que necesita, 3 por semana. Con eso tendría tratamiento completo. El tema es que si mi hijo en el mes de abril, cuando empiece con las quimioterapias, no está la Erwiña, él perdería por protocolo la medicación”, aseveró. Y aseguró que “gracias a Dios viene respondiendo bien, pero es terrible, cada 15 días le hacen las punciones y es terrible verlo, yo no puedo estar en ese momento”.

Para colaborar con Tobías la familia difundió la siguiente cuenta bancaria, siendo que necesita alrededor de 5 millones de pesos para conseguir la droga de forma particular:

CBU: 1910143155114300863103 a nombre de Margarita Elizabet Parra, Banco Credicoop.