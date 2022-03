Ferrari inició con todo con la victoria de Leclerc y el segundo lugar de Sainz

Charles Leclerc, de Ferrari, ganó la primera carrera de la Fórmula 1 2022 al quedarse con el Gran Premio de Bahréin y fue seguido por su compañero de equipo, el español Carlos Sainz. Lewis Hamilton, de Mercedes, quedó tercero tras una jornada llena de inconvenientes para Red Bull, que obligó al campeón defensor, Max Verstappen, a abandonar.

En un brillante comienzo de Ferrari, el nacido en Montecarlo hace 24 años consiguió su primera victoria en el GP de Bahréin y el equipo se llevó los dos lugares más importantes ya que Carlos Sainz, sobre el final, superó a Mad Max.

Los pilotos de Red Bull, Verstappen y Checo Pérez, sufrieron complicaciones en sus autos en las últimas vueltas y debieron abandonar la carrera tras dar pelear durante toda la jornada. El inconveniente lo aprovechó Hamilton, que finalizó tercero seguido por su nuevo compañero, George Russell.

El otro que sufrió un incidente es Pierre Gasly, que en la vuelta 46 vio como se incendió la parte trasera del monoplaza y tuvo que dejar la pista luego de que apagaran el fuego. La próxima fecha tendrá lugar en Arabia Saudita el fin de semana del 27 de marzo.

