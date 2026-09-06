GP de Italia: Leclerc despistó, chocó contra el muro y tuvo que ser atendido

Momentos de enorme tensión se vivieron este domingo en Monza, donde Charles Leclerc protagonizó un espectacular accidente que obligó a detener el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza a gran velocidad y terminó impactando violentamente contra las protecciones en la curva Parabólica.

El accidente ocurrió al final de la segunda vuelta, cuando el monegasco defendía la cuarta posición ante Oscar Piastri. Al transitar uno de los sectores más rápidos del circuito, el Ferrari perdió estabilidad, salió despedido hacia la zona exterior y golpeó con fuerza contra la barrera de neumáticos. La carrera quedó neutralizada casi de inmediato.

Las imágenes encendieron todas las alarmas. El auto quedó seriamente dañado y varios restos quedaron dispersos en el lugar del impacto. Primero apareció el auto de seguridad y, poco después, la dirección de carrera decidió mostrar la bandera roja para permitir el trabajo de los auxiliares y reparar las protecciones.

¡PÉSIMO ARRANQUE PARA FERRARI EN CASA! Charles Leclerc perdió el control de su monoplaza en la curva y sufrió un fuertísimo choque contra el muro.



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La preocupación, sin embargo, comenzó a disiparse rápidamente. Leclerc pudo abandonar el vehículo por sus propios medios y fue asistido por el personal médico del circuito. Como marca el protocolo ante golpes de semejante magnitud, posteriormente fue sometido a controles y se confirmó que se encontraba en buenas condiciones.

El accidente significó un golpe durísimo para Ferrari justo en su carrera de casa. Leclerc había largado tercero y se mantenía entre los protagonistas durante los primeros kilómetros, aunque su comienzo también había sido movido por una disputa con su compañero Lewis Hamilton en la primera chicana.

La interrupción se extendió durante alrededor de media hora mientras los operarios retiraban el Ferrari, limpiaban los restos y reconstruían parte de la barrera dañada. Todos los pilotos permanecieron en boxes hasta que las autoridades consideraron que estaban dadas las condiciones de seguridad para continuar.

Finalmente, el Gran Premio pudo ponerse nuevamente en marcha. Con Leclerc ya fuera de competencia pero sin lesiones de gravedad, el susto dejó paso nuevamente a la pelea en pista, aunque Ferrari perdió muy temprano a uno de sus principales candidatos ante miles de tifosi que habían llegado a Monza para acompañar al equipo italiano.

Con información de TN