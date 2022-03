“La inflación es un problema complejo que no se resuelve con títulos fáciles”

El diputado del Frente de Todos y ex ministro de Desarrollo Social de la Nación durante la actual gestión, Daniel Arroyo, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, en el marco de un contexto económico muy negativo, luego de que se conocieran en las últimas horas los números del Indec y en vísperas del anuncio del acuerdo formal con el Fondo Monetario Internacional.

“Es necesario un plan antiinflacionario. La situación es muy crítica, la guerra sube el precio de los alimentos, eso nos conviene si vendemos en dólares, pero vivimos en pesos. Se necesita desenganchar los precios internos de los internacionales, hay que sostener los Precios Cuidados, generar un sistema de crédito no bancario, porque muchas familias viven tapando una deuda con otra, lograr que el productor le pueda vender directamente al consumidor, tener mercados de cercanía”, recalcó Arroyo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, el dirigente del oficialismo exigió en carácter de urgente “un conjunto de medidas económicas que no sea gradual porque en los barrios más pobres volvió el fraccionado, donde se abre el paquete de azúcar y se vende según lo que se pueda comprar. Hay más movimiento económico, pero cuesta cada vez más llegar a fin de mes porque el dinero no alcanza”.

“La Ley de Góndolas es una buena herramienta que nuclea a todos los productos, así cada uno, de acuerdo a su bolsillo puede comprar, eso ayudará a que bajen los precios. También se requiere achicar el proceso de intermediación, dejar atrás la concentración en distintos rubros para que comer sea accesible para los argentinos”, enfatizó, en otro segmento de la entrevista radial.

En paralelo, Arroyo reiteró: “Que suban los precios a nivel internacional le conviene a Argentina en los números porque ingresan dólares, pero eso no debe trasladarse a la economía nacional y que el kilo de pan aumente hasta 300 pesos”.

“Esta semana se termina de votar el acuerdo con el FMI, eso evita el default que si no ocurriera dejaría un escenario aún peor. Tengo la peor opinión del Fondo, luego de 2001 y el acuerdo en 2018, pero en un contexto de tanta debilidad, es necesario el acuerdo, pero luego tiene que venir un plan antiinflacionario”, manifestó enfáticamente.

Por último, cerró: “En enero y febrero, la inflación fue más alta en alimentos frescos y eso implica que un chico que come mal, no puede prestar atención como corresponde en la escuela, por eso esta mal nutrición debe resolverse lo antes posible para evitar problemas a futuro. La inflación en Argentina es brutal. Estos son temas complejos que no se resuelven con títulos fáciles, por eso se requiere de un plan serio e integral”.