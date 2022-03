Se incrustó en un bache, estuvo internada y ahora no puede trabajar

Ana vive en el barrio Tierras Argentinas y tiene una historia para contar. Una no buena.

Días atrás la mujer fue víctima de un bache. Así como suena. Y a pesar de su esfuerzo, no logra recueprarse. Y por ende no puede trabajar ni llevar adelante una vida normal.

“El jueves venía de la casa de mi hija que vive en Nocito, por calle Pacífico. Cuando voy llegando a Coulin, yo se que esa intersección está siempre en mal estado y disminuyo la velocidad. Generalmente paso por el otro carril, aunque esa vez había un colectivo y no pude”, comentó Ana en el programa “Vive cada día”, que se emite por La Brújula 24.

Y agregó: “Había un charco y era la única opción de paso, atravesarlo, pongo el cambio y todo el frente de la moto quedó incrustado, se clavó. No tengo ni idea la profundidad de eso. No quise soltar la moto para no caerme, me aferré y eso me produjo dolores en los brazos, espalda, cintura. Se me rompió el asiento de la moto y por el latigazo se me aflojaron dos dientes”.

“Me costó recuperarme, quedé aturdida. Arreglé la moto y llegué a mi casa, pero pasé una muy mala noche. Al otro día sentía una puntada muy fuerte en el cuello, llamé al servicio de emergencias, me revisaron los médicos, me llevaron al hospital y quedé internada hasta ayer a la mañana”.

Así esta hoy la esquina, tras el arreglo realizado.

“Como no me caí no tengo ninguna lesión visible, en la tomografía sale una situación en el cuello, no me supieron explicar muy bien. Hay que evaluar, tengo una interconsulta el miércoles, estoy con cuello ortopédico y no se cuando voy a poder volver a trabajar”, lamentó Ana.