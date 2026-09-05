Espectáculos
Lo que faltaba: Alcides acusó al padre de Tini Stoessel de haberle robado "Violetta"
El cantante aseguró que años atrás había comentado ante varios productores su intención de realizar la tira y que meses después apareció el proyecto que lanzó a la fama a la joven artista.
Alcides sorprendió al realizar una fuerte acusación contra Alejandro Stoessel, padre de Tini, al asegurar que tiempo atrás le “robaron” una idea que, según su relato, terminó vinculada con la creación de “Violetta”, la exitosa serie juvenil protagonizada por la cantante.
El intérprete contó la historia durante una entrevista televisiva, en medio de la repercusión por el conflicto económico que involucra a Stoessel y a su hija.
Según relató Alcides, en una reunión con distintos productores comentó en voz alta que tenía intenciones de realizar una tira que llevara como nombre “Violeta”, en referencia a una de sus canciones más conocidas.
El cantante recordó que entre las personas que escucharon aquella propuesta había figuras vinculadas al mundo de la televisión y sostuvo que algunos meses después se encontró con el proyecto encabezado por Alejandro Stoessel.
“A los meses aparece Stoessel haciendo Violeta”, aseguró Alcides, quien consideró que aquella idea que había compartido informalmente terminó siendo utilizada sin su participación.
“Me robaron la idea”, afirmó el artista al reconstruir el episodio. Según su versión, su intención era crear una ficción a partir del nombre de su popular canción, aunque no precisó si había llegado a registrar formalmente el proyecto o presentar un guion.
“Violetta” se estrenó en 2012 y tuvo a Martina “Tini” Stoessel como protagonista. La producción se convirtió en un fenómeno internacional y significó el salto definitivo a la popularidad para la artista argentina.
La acusación de Alcides se conoció en momentos en que Alejandro Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena mediática por cuestiones vinculadas con el patrimonio y la carrera de su hija. El cantante aprovechó ese contexto para hacer público un reclamo que, según sostuvo, arrastra desde hace años.
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