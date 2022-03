Tren descarrilado en Olavarría: el relato de testigos

Tal como informó La Brújula 24, esta mañana se produjo el descarrilamiento del tren de pasajeros que venía hacia Bahía Blanca. El siniestro se produjo en la Media Estación Pourtalé, a unos 13 kilómetros después de que la formación se detuvo en Olavarría para continuar su recorrido.

En diálogo con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, Claudio, uno de los pasajeros que iba con destino final Monte Hermoso, explicó que “no hay heridos de gravedad, estamos esperando abajo para que nos lleven a Olavarría que es el lugar más cercano”.

Y agregó: “Hay rumores de que se habría roto la vía y por eso descarriló el tren. Ahora están evacuando a los más golpeados, pero el trabajo de los bomberos es impecable”.

Por su parte, el comandante Julio Colman, del cuerpo de Bomberos, contó que “fue en una zona descampada, estamos trabajando con una totalidad de 25 hombres, más las ambulancias y policías. Los primeros datos nos dicen que tenemos 20 personas heridas leves”.

“Todavía nos falta entrar a algunos vagones, en que las puertas han quedado trabadas. No tenemos datos de cómo fue el accidente porque fue aproximadamente a las 6”, dijo.

“No fue una tragedia de casualidad”

La periodista bahiense Martina Mozo –desde hace años radicada en Barcelona, España– también estaba a bordo del tren. “Lo primero a decir es que no hay heridos de gravedad, son cerca de 20 que fueron ya atendidos. Ya será motivo de investigación saber lo que pasó. Yo me acabo de bajar, los conté y son 7 los vagones afectados. No fue una tragedia de casualidad”, explicó.

“Son los primeros desde donde están los maquinistas. Yo estaba más o menos en el octavo, el de atrás mío se dobló un poco pero no llegó a salirse de la vía. Los bomberos nos ayudaron, aunque pudimos bajar por nuestros propios medios. Hay algunos que no se cayeron de casualidad, es como que quedó todo apretado”, aseveró.

En relación a los posibles motivos y los momentos de tensión vividos en el lugar, dijo que “hubo gente que nos decía que sí escuchó un estruendo muy fuerte, no fue nuestro caso más allá de la frenada. No se cortó la luz, pero no podíamos ver para afuera. En un momento vimos humo y ahí empezó un poco el pánico, había gente desesperada, mucha gente grande”.

“Ya había salido tarde de Buenos Aires, como dos horas por un corte, es como que ya venía raro el panorama. De momento nos informaron que nos iban a evacuar y nos llevan a Olavarría en colectivo. Estimo que el traslado a Bahía será de la misma manera”, señaló.

Aquí, el comunicado de Trenes Argentinos

Trenes Argentinos comunica que a las 5:20 de hoy, martes 8 de marzo, el tren 333 que une Plaza Constitución y Bahía Blanca descarriló 10 kilómetros al sur de la localidad de Olavarría.

Hasta el momento, se reportó, como único herido, una persona con una contusión por un golpe en la cabeza.

El suceso se produjo por causas que aún se desconocen y serán motivo de investigación en el tendido de vías que opera la empresa de cargas FerroExpreso Pampeano.

La asistencia de las 479 personas que viajaban está siendo realizada por personal de Trenes Argentinos en conjunto con la policía y los bomberos.

El proceso de encarrilamiento y restitución de las condiciones normales de las vías podría demorar algunas horas por lo que es probable que algunos servicios que circulan por ese corredor se cancelen.

Ante cualquier duda o consulta el pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos o llamar por teléfono al 0-800-222-8736 (TREN)