“Cositorto es un estafador, pero con delirios místicos”

Javier Smaldone es un experto en informática que fue señalado por Leonardo Cositorto, el mentor de Generación Zoe, como uno de los responsables de la supuesta “campaña de desprestigio” que busca perjudicarlo. “Son varias personas que tienen bots contratados para difamar”, señaló ayer, en La Brújula 24, el prófugo de la Justicia.

Y hoy, también en contacto con el periodista Germán Sasso, Smaldone respondió. “Una campaña que él dice que empezó en septiembre, me adjudica a mi algunas cosas. Yo la primera vez que enteré de este señor y me ocupé en tono de burla, porque me parecía ridículo, fue el 18 de enero”.

“Hablando de octubre, es curioso que lo diga porque nunca mencioné que fue allanado en sus oficinas de Paraguay, se lo investiga por armar una estafa piramidal. El habla de 5 años, aunque en realidad no hay ningún registro de la multiplicidad de empresas que hace figurar. Obviamente, siempre habla una la conspiración de los medios”, consideró.

En esa misma línea, Smaldone sostuvo que “el tipo tiene una buena cantidad de fieles y seguidores y ante ellos nos apunta como responsables a Pablo Salum, conocido activista contra las sectas, y a un personaje anónimo que se llama Beto Mendeleiev en Twitter. Esa sí empezó mucho antes que varios a mostrar con material de él lo ridículo de la estafa que estaban armando”.

“Si uno escucha la entrevista de ayer, de repente habla de Salum, al rato de Mendeleiev y después de mí. Lo estamos exponiendo con sus propias declaraciones. Hasta dice que atrás de esta conspiración está Mercado Libre, que hay ataques informáticos. Cositorto es particularmente hábil para dar vueltas las cosas a su favor. Me acusa a mí de atacar sus sistemas informáticos, pero la realidad es que esos sistemas son tan berretas que hace un mes se filtraron todos los contratos de la gente que tenía depósitos”, explicó.

Por otra parte, Smaldone se refirió a otra de las que considera excusas del empresario evadido. “Dice que lo acusan por ser un vendedor de ollas, pero el problema acá es que este tipo quiso vender educación. Ellos plantean que la matemática o que la geografía son obsoletas, ellos quieren meter el combo antivacuna y religión, que el coronavirus fue hecho como un complot para matar a los jubilados, dicen que el Sida se puede curar inyectando ozono en pacientes”.

“Hay videos del tipo hace 30 años con el mismo verso de fondo, parece ser claramente un estafador pero con algún delirio místico. Él siempre representa a alguna empresa de primer nivel mundial que va a cambiar la historia global, se saca fotos al lado de autos importados y dice que son de él, hace lo mismo hace 30 años. La guita que movía era real”.

“Como excusa dice que estaban pagando y solo se atrasaron un mes. Pero la gracia de la estafa piramidal, justamente, es que al principio funciona, tienen más de 100 años estas cosas. Es como tirarse de un piso 10 y decir que los primeros 9 estaba bárbaro”, cerró.