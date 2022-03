“Estamos esperando la resolución judicial en segunda instancia, en la primera fue negada la libertad por la fiscal. Veremos lo que me recomienda Miguel Ángel Pierri”.

Con esa frase se presentó en La Brújula 24 Leonardo Cositorto, mentor de la empresa Generación ZOE –según explican especialistas está basada en una estructura financiera piramidal esquema Ponzi-. Actualmente está prófugo de la justicia y tiene un pedido de captura de Interpol.

Desde la clandestinidad, mantuvo un extenso mano a mano con el periodista Germán Sasso y dijo, entre varias cosas, que “yo puedo ir preso, me pueden matar, pero miedo no tengo”.

“Tenemos una trayectoria de cinco años, en los últimos 31 meses veníamos cumpliendo de manera perfecta, pero los ataques empiezan en septiembre y octubre. Ahí comenzó la difamación y lo que se fue dando en una empresa de confianza y educación, porque cuando la gente pierde la confianza la situación se hace durísima”, aseveró.

Y agregó: “Lo que han generado con toda esta campaña de desprestigio es terrible, por ejemplo nosotros tenemos 19 jugadores fuera del país y esto nos deja inmovilizados, con 73 alquileres, con un montón de empleados. Miran el final de la historia pero no miran de dónde viene la causa, nosotros veníamos cumpliendo perfectamente”.

“Una interpretación que hacen algunos periodistas, dicen que veníamos pagando muy bien, y dicen que era para ganarse la confianza de la gente, una estupidez. Lo hacíamos porque veníamos trabajando muy bien. El desastre que han hecho poniéndome como estafador cuando eso no existe. Si se empieza a decir eso por televisión pasa lo que pasa”, apuntó.

En esa misma línea, Cositorto recordó que “entró la primer denuncia por Villa María y todos sabemos lo que pasa por ahí. Es complicado el tema para hacer una afirmación así. Nosotros pagamos todos los días, pagos de emergencia. Sufrimos muchas amenazas, lo de las redes sociales es realmente vergonzoso, nada nuevo en la Argentina que todos conocemos”.

Las frases más destacadas de Cositorto en La Brújula 24

Los denunciantes. “Primero hubo 3 y después 10 en Villa María. Ya tenemos abogado y puedo asegurar que estamos haciendo los pagos. Todos los días hacemos un esfuerzo para poder contener a las familias en situaciones críticas. Acá nadie se queda con la plata de nadie”.

Condiciones para volver al país. “Obviamente que yo sigo instrucciones de Pierri, pero las negociaciones que estoy haciendo, porque no es solo de Argentina. Cuando dicen Cositorto iba a la TV y pagaba nadie dice que para criticar también hacen lo mismo. Yo voy a regresar esta semana, estoy cerrando acuerdos, creo que en dos o tres días vamos a estar cerrando el primero y creo que voy a volver”.

“Pero estar preso en Argentina me dejaría imposibilitado de seguir trabajando. ¿Cómo hago para hacer negociaciones estando preso?. Lo que pasa es que la ignorancia es muy grande”.

Supuesto gurú. “Cuando hacés una certificación en una universidad tenés una toga de ese estilo, es una foto de hace 20 años. Mezclan todo, nadie mira la película completa. Yo puedo ir preso, me pueden matar, pero miedo no tengo, solamente ante Dios. Y más sabiendo lo que está pasando y por venir en el mundo. Yo estoy acá para garantizar la continuidad de la empresa, a partir de mañana reabrimos y le vamos a hacer ofertas a toda la gente, acá no se borra nadie”.

“Atacan de todos lados, pero yo creo que uno puede ser multidisciplinario, hago coaching deportivo y político, fui vendedor. ¿No se puede?. Nosotros no estamos estafando a nadie, a mucha gente la veníamos sacando de la pobreza”.

“Si nosotros no podemos recuperarnos, la semana que viene tengo que dar de baja el contrato que tengo con el Club Deportivo Español y otra vez los muchachos se van a quedar sin cobrar. El daño que nos han hecho es brutal. Me siguen atacando, me siguen pegando”.

Rivales. “Habría que preguntarle a Javier Smaldone por qué lo hacen, es un grupo de personas que tienen bots contratados para difamar. Nunca recibimos tantos ataques informáticos.