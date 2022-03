El analista internacional Walter Goobar dialogó esta mañana con el equipo periodístico del programa “Una Buena Razón”, que se emite los sábados en el aire de La Brújula 24, en relación al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que mantiene en vilo al planeta.

A lo largo de los años, Goobar cubrió los eventos más relevantes en América Latina y Medio Oriente y ha entrevistado a decenas de líderes internacionales. Actualmente es columnista internacional de Radio Nacional. Con lo cual, sabe de lo que habla.

“Estamos ante varios problemas a la vez. Cuando avizorábamos una leve luz de salida de la pandemia y considerábamos privilegiados haber sobrevivido a ella, se nos viene encima una guerra. Y encima se nos viene casi como si fueran las plagas de Egipto, otro elemento peligroso que es la censura y manipulación”, indicó al comienzo de la charla.

“Esos tres elementos, pandemia, guerra y censura forman una combinación letal para cualquiera, no solamente para los que viven en Ucrania o los refugiados que tuvieron que abandonarla. Lo es para todo el planeta”, sintetizó el profesional.

En relación a los por qué de la invasión, Goobar comentó que “detesto la guerra venga de donde venga, reduce al ser humano a su peor condición. No hay alguna justificación que valga, aunque tengan objetivos supuestamente altruistas”. “Cada guerra tiene el germen de la próxima porque ninguna resuelve nada. Por lo cual obviamente nadie la desea y yo menos que nadie porque las he conocido. Dicho esto, yo creo que hay que explicarla porque sino se convierten en un Boca-River donde se elige por cómo juega uno ú otro sin entender el contexto”.

“Extrañamente se cumplieron los 30 años del derrumbe de la Unión Soviética. En aquel entonces se decía que era el fin de la historia, filósofos lo aseguraban. Yo me acordaba de las implicancias del desastre en Chernóbil, por ejemplo. Y en el caso de EEUU, el no entender la pandemia por parte de Trump no solo causó millones de muertos sino que le hizo perder un autoproclamado liderazgo a nivel mundial”.

“Y paradójicamente, ese lugar lo ocuparon Rusia y China con el poder de las vacunas. Hoy la mitad de los latinoamericanos estamos vacunados con ellas. La gente no tiene por qué estar atenta a estos temas, pero esta pérdida de liderazgo de Estados Unidos, para el cual no había sido elegido, hizo que chinos y rusos se sentaran en la misma mesa a discutir de igual a igual”.

“No hay que ser demasiado sutil y ver en la campaña de Donald Trump el tema Ucrania no estuvo ajeno, él decía que había que investigar al hijo de Biden y su relación con la energía en Ucrania. Esas cosas hoy cobran otro valor para los que hacemos periodismo de investigación”, expuso el especialista.

Y agregó: “Entonces, hace 30 años cuando se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, EEUU se comprometió a disolver la Alianza Atlántica, pero no solo no lo hizo, sino que de 17 países pasó a incorporar nuevos miembros y ahora tiene 29. ¿Y qué hizo la OTAN? formó alrededor de Rusia un collar de misiles, que sin lugar a dudas representan una amenaza”.

“Para el pueblo ruso, el tipo que recuperó el orgullo nacional, no por esta invasión ni por misiles, fue Putin y con las vacunas”, consideró.