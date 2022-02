Cruce de funcionarios por las tomas de tierras

Las tomas de tierras ocupan por estas horas, sin lugar a dudas, la agenda informativa en Bahía. Ayer, el crudo testimonio de Verónica, una mujer que habita un terreno de forma ilegal, puso blanco sobre negro. Es importante mencionar que su relato llegó a raíz de la agresión que sufriera tiempo antes un propietario de tierras en Pacífico y Biggio.

Esta mañana, en contacto con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, se toparon dos visiones encontradas. La de Rodrigo Dulsan, encargado de la asesoría general sobre Regularización Dominial de la Municipalidad, y Facundo Damiani, secretario de Hábitat del Movimiento Evita de Bahía Blanca. Opiniones diferentes de un tema urgente.

“Obviamente que no puede generar más que empatía, y más en nosotros que estamos a cargo de la regularización nominal de inmuebles, la realidad la conocemos tanto como el resto de la gente que trabaja en los barrios. Uno no puede escapar a eso y más con los dos años de pandemia que trastocaron todo, incluso en el plano económico. Lo tomo de esa manera y mi paso por la gestión pública lo entiendo en tratar de ser parte de la solución. Estamos tratando de resolver situaciones de ese tipo”, argumentó Dulsan.

Y agregó: “Es una problemática a resolver, porque se van dando lineamientos con cada una de las gestiones. En general son tierras o de Provincia o en este caso particular del Estado Nacional, la toma de calle Esmeralda. Esas dos chacras se pidieron previamente a la toma para ejecutar un plan de vivienda, están afectadas al programa, pero todavía no hubo resolución y en el medio se produjo la toma. Eso requiere un andamiaje donde Nación, Provincia y Municipio deben ponerse de acuerdo, por el momento se encuentra judicializado, porque el Estado se presentó para reclamar su tierra, y hasta que eso no se resuelva no se puede avanzar”.

“El Municipio presenta un proyecto en tal sentido, a los fines de generar las viviendas. Se está hablando de muchísimos años en todo sentido, pero siempre hay alternativas que permiten resolverlo, como ya pasado en alguna oportunidad”, apuntó.

Damiani, por su parte, señaló: “justamente la nota de ayer refleja la problemática habitacional o su profundidad porque de algún lado generaba empatía para con la vecina, solidaridad porque es algo del día a día. Pero también del otro lado se generaba una situación violenta. Son dos partes opuestas, que generan desigualdad. Pero ambas necesitan un abordaje integral desde el Estado.

“Yo lo conozco a Rodrigo, es un gran laburante junto con el secretario de Planificación, pero es importante que asumamos responsabilidades, como es la falta de planificación en la ciudad. No la hay directamente”, manifestó.

Y Dulsan contestó: “Existe la Planificación conforme las directivas que cada Municipio entiende como correcto. Esto está a cargo de Planeamiento, está presentado el proyecto, tiene que modificarse la ordenanza conforme a toda la documentación enviada. Esto tiene que ver con el uso racional de suelo de acuerdo a quién es el titular”.