ABSA advierte que tres barrios no tienen suministro de agua por un caño roto

Aguas Bonaerenses informó esta mañana que trabaja en la reparación de una cañería de agua en Rawson y Paroissien, en Bahía Blanca.

En el comunicado, señalan que hasta la finalización de las tareas, se afecta el servicio de agua en los barrios Stella Maris, San Jorge y Villa Hipódromo.

Por lo expuesto, la empresa solicita a las personas usuarias que dispongan de reservas, limitar el uso de las mismas para consumo e higiene personal, hasta que se normalice el servicio.