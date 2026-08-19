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ABSA advierte que tres barrios no tienen suministro de agua por un caño roto
La avería se produjo en Rawson y Paroissien. Afecta a Stella Maris, San Jorge y Villa Hipódromo.
Aguas Bonaerenses informó esta mañana que trabaja en la reparación de una cañería de agua en Rawson y Paroissien, en Bahía Blanca.
En el comunicado, señalan que hasta la finalización de las tareas, se afecta el servicio de agua en los barrios Stella Maris, San Jorge y Villa Hipódromo.
Por lo expuesto, la empresa solicita a las personas usuarias que dispongan de reservas, limitar el uso de las mismas para consumo e higiene personal, hasta que se normalice el servicio.
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