Feroz ataque de encapuchados en Villa Don Bosco: hieren a un hombre y le roban su celular

Un hombre de 30 años fue asaltado este miércoles por dos delincuentes que lo interceptaron mientras caminaba por Villa Don Bosco, lo amenazaron con una escopeta y le robaron un teléfono celular y una campera.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Ezequiel Nahuel Macías, fue abordado por dos sujetos en Bouchard al 2300 vestidos con prendas oscuras, encapuchados y con pasamontañas.

Los sospechosos se movilizaban en una motocicleta Honda XR de color negro. De acuerdo con el relato aportado a los efectivos, uno de ellos exhibió una escopeta de caño simple y le exigió que entregara sus pertenencias.

Durante el asalto, el agresor golpeó a Macías con el arma y le provocó una herida cortante en el cuero cabelludo. Los delincuentes se apoderaron de un teléfono Motorola E14 negro y una campera de abrigo marrón camuflada, para luego escapar del lugar.

Tras un llamado al 911, personal policial acudió a Bouchard al 2033 y tomó contacto con la víctima. Posteriormente, Macías fue asistido por una ambulancia a cargo de la doctora Mercado.

La Comisaría Cuarta inició actuaciones por robo agravado por el uso de arma de fuego. La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº 11 del Departamento Judicial Bahía Blanca.