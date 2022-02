Desgarrador relato: “No pido que me regalen nada, solo quiero llegar a la casa propia”

El complejo contexto de Verónica es igual al de muchas otras personas llenas de sueños truncos. Tiene 43 años y junto a su marido ocupa un terreno del ferrocarril sobre calle Esmeralda, sabiendo que no es lo correcto y se trata de un delito.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, expuso la situación particular: “Trabajo desde los 16 porque es la única forma de tener algo propio, cobro 24 mil pesos por mes y más de la mitad de alquiler. Un día vino mi marido y me dijo que estaban tomando terrenos, le dije que no porque si construimos y después te lo sacan, perdemos lo poco que tenemos. Y me convenció de que probemos porque hay otras familias”.

“A la Municipalidad le pedimos que nos den la posibilidad de poder pagarlos. Me anoté en el Procrear y no lo pude sacar porque no nos dan préstamo a las personas con nuestros sueldos. No estoy de acuerdo con la violencia, tampoco sacarle la casa a alguien que tiene dueño, ni siquiera lo que estamos haciendo ahora”, sostuvo, con la voz entrecortada por el llanto.

En su charla con el periodista Germán Sasso, aclaró que “cuido abuelos y el trabajo es muy volátil, por eso a veces no te queda otra, no sabés para dónde disparar. No tengo hijos porque apenas puedo conmigo y no quisiera traer un chico al mundo para que sufra. Mi marido es cadete, un día tiene mucho trabajo y otro nada. Por eso nos juntamos con otras familias para que nos escuchen y nos den a pagar, quiero tener la oportunidad de alcanzar mi casa propia sin que me regalen nada”.

“Cómo hago para comprar legalmente un terreno, es imposible en mi situación. Todo se hace difícil, me rompo el lomo trabajando para tener algo y no puedo. Uno hace milagros todos los meses para llegar a fin de mes. No tenemos cable, ni Internet, vivimos con lo justo y a veces no quiero abrir los ojos a la mañana porque no tengo fuerzas para luchar”, indicó, en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Verónica resaltó: “No quiero dar lástima, solo hicimos una zanja porque tenemos miedo de comprar materiales que están muy caros y que nos saquen a la fuerza. Siempre mostré voluntad de comprar hasta en cuotas un lote, pero es imposible, incluso con un abogado de por medio. Sé que hay gente que está en contra y les doy la razón porque lo que estamos haciendo no está bien”.