“Fue algo menor, si lo hubiese querido matar lo podría haber hecho”

El abogado Guillermo Monacci, asesor del empresario Carlos Carlaván, quien fue hallado culpable de los delitos de lesiones leves por atropellar a un manifestante durante una protesta en la ruta 33 en 2008 -no tendrá ninguna pena ni un antecedente penal en su contra-, habló esta mañana con La Brújula 24.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el profesional destacó ´al comienzo de la nota que “para nosotros ayer fue un día común, porque jamás se tomó como una cuestión de ganar o perder”. Y lamentó que “hoy todo se entabla en términos de batalla, nosotros no lo vimos así”.

“Yo no intervine en la causa, aunque sí en el proceso. Cuando escucho hablar de todas las cuestiones teóricas me da mucha gracia. Ustedes –por la prensa– lo toman desde la intensidad, yo desde lo que pasó. ¿Quién no está expuesto a tener un roce con alguien? Ese roce va a ser considerado penalmente si hay lesión, pero es un tema absolutamente menor que le puede pasar a cualquiera”, apuntó el profesional.

Y agregó: “Esto toma los ribetes que toma porque es Carlaván. Los medios establecieron enseguida que se trataba del presidente de Droguerías Sur, pero hubiera dado lo mismo si era un jubilado. Hay cientos de estos casos por día”.

Más de Guillermo Monacci en el programa “Bahía Hoy”

“Acá alguien venía de festejar después del Día del Padre por una ruta y otro se juntó y estableció una dinámica de grupo, como se hace siempre porque nunca hay piquetes en una vía ferroviaria”.

“Hay una colisión de intereses entre los que quieren manifestarse y los que quieren circular. En otro país no hay piquetes directamente”.

“No es lo mismo que sea Carlos Carlaván o Héctor Gay, eso es lo que toma necesidad periodística. El hecho en sí es un hecho menor. Si alguien choca a una persona en la calle y se lastima el codo es lo mismo”.

“Si yo voy por la ruta y alguien me para, pero yo quiero salir de ahí porque no tengo ganas de estar en un piquete, estoy en mi derecho. Además, si lo hubiera querido matar con ese vehículo lo hacía”.

“No conozco a nadie que salga a festejar el Día del Padre y termine queriendo matar a una persona”.

“El señor Carlaván es un empresario próspero, no tiene vínculos con el poder ni nunca los tuvo, por lo tanto lo que hizo fue establecer un honorario con un abogado para llevar adelante una causa, nada más”.

El caso

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2008, en horas de la tarde, cuando un grupo ruralistas se manifestaban sobre la intersección de la ruta 33 y el acceso a Tornquist.

El empresario bahiense llegó a bordo de un BMW, detuvo su marcha, luego aceleró en forma intimidatoria y terminó arremetiendo contra los presentes, embistiendo a Rubén Víctor Braun y dándose a la fuga.