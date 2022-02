Una familia necesitó 78.624,46 pesos en enero para no caer en la pobreza

La canasta básica total (CBT) aumentó 3,3% en enero y de esa forma una familia integrada por dos adultos y dos chicos necesitó contar con un ingreso mensual de $78.624 para no caer bajo la línea de la pobreza, según informó este jueves el Instituto nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Por su parte, la canasta alimentaria (CBA) tuvo un incremento de 4,2% en el primer mes del año de forma desestacionalizada, mientras que la variación interanual del conjunto de bienes alimenticios básicos para una familia acumuló una variación de 44,7 por ciento.

En tanto, para no ser considerado indigente, un hogar necesitó en enero contar con $34.333,82 de ingreso. Los dos indicadores, tanto la CBT como la CBA, tuvieron un aumento menor al de la inflación de ese mes, que fue de 3,9 por ciento.

Los dos indicadores son decisivos para medir el impacto de la crisis económica en los indicadores sociales. Eso sucede porque la canasta básica –que además de alimentos incluye otros ítems del gasto como indumentaria, salud, transporte o educación– determina la denominada “línea de pobreza”. Es decir, los hogares con ingresos menores a la CBT son los que pasan a ser considerados pobres.

De la misma manera, la canasta alimentaria –que tiene un alcance limitado a bienes de primera necesidad– es la que configura la “línea de la indigencia”: aquellas familias que no lleguen a cubrir los ingresos necesarios para adquirir la CBA son indigentes.

Otros detalles del informe

Según las cifras oficiales del Indec, una familia de cinco integrantes requirió en enero un ingreso de $80.695 para no encontrarse en situación de pobreza. Para un grupo familiar de tres miembros, los ingresos debieron llegar en el mismo mes a $62.594, para eludir la pobreza.

Las familias de cinco integrantes, para no estar en situación de indigencia, necesitaron un ingreso mensual de $36.111 y en el caso de un grupo de tres integrantes debieron contar con $27.333 en el primer mes del año. En el caso de un adulto mayor, el valor de los ingresos mensuales en enero para no ser pobre debió ser de $25.444 y para no caer en la indigencia de $11.111.

“Con un incremento del 4,2% en el mes de enero la canasta básica alimentaria quedo $6.154 por debajo del salario mínimo vital y móvil de $32.000. En el mes de febrero se ajustará a $33.000, por lo cual quedaría $5.154 por debajo. Es decir aún estaría un 13% por debajo sin considerar los aumentos que estamos relevando durante este mes que vienen en la misma línea que lo observado en el primer mes del año”, indicó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

Y agregó: “El mes de diciembre de 2021 fue el de mayor emisión monetaria para asistir el déficit fiscal por un monto de $450 mil millones. Esa emisión actúa con rezago en la variación de precios de los alimentos que estamos viendo en el primer mes del año y estaremos observando en los próximos meses. Si bien el gobierno intenta morigerar el impacto con el programa de precios cuidados por fuera del programa en este mes hubo varias categorías básicas de alimentos que tuvieron aumento de dos dígitos”.

