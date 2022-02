La columna de la Ubfal: el pedido de Felipe Fort que habría que respetar

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, hizo un repaso completo de la actualidad en el mundo de la farándula, con las principales noticias que hacen a una segunda quincena de febrero que recién comienza y tiene ya sus consecuencias en los ratings de la TV argentina.

Aquí, un resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Evidentemente el dolor es y será profundo y también el entendible sentimiento de un joven de 17 años marcado ya por la muerte trágica de un padre y ahora por una decisión que lo afecta de cerca: el suicidio de su tutor, Gustavo Martinez. Cuando costaba creer que Felipe Fort estaba subiendo historias a su Instagram en cierto modo cuestionando la decisión de Martinez, al haberse tirado del balcón de ese departamento donde él estaba durmiendo y dando a entender que no contaron con él en vida; el propio hijo de Fort salió a hablar, explicó que borró algunos posteos y dio la cara para pedir que nadie opine sin saber lo que pasaron durante los últimos siete años. Obviamente no nos hacemos cargo de los comentarios de quienes no cumplen con la consigna de no opinar”.

“Debutar van a debutar, pero los plazos se demorarán por el mismo motivo. Jey Mammon dejó la pantalla de América en diciembre pasado y antes contamos en primicia su pase a Telefe. Siendo uno de los grandes éxitos a nivel rating y reconocimiento de la televisión abierta, el músico, humorista y conductor negoció su pase y seguramente habrá para él una muy buena propuesta, pero por lo que pudimos averiguar tendrá que esperar un tiempo porque América activó legalmente y envió carta documento a Telefe por el tema de la preferencia, el mismo que eltrece manifestó contra ese canal por Ángel de Brito y su presunto pase. Telefe decidió desistir de negociar con Mandarina, y la productora ya tiene firmado su contrato con América, pero esperarán la opción legal para el debut que sería con suerte en marzo, en el horario de 19.50 a 21.30 en tira diaria. Tal vez ese haya sido el tema de conversación entre ambos conductores, afectados igualmente por un tema de tiempos legales a la hora de pasar de canal. Modalidades de las empresas televisivas, celosas de sus figuras en tiempos de vacas flacas y de muchas movidas”.

“No estaban en las mejores relaciones con los conductores de Telenoche porque el año pasado tuvieron un encontronazo desde Intrusos con Diego Leuco y Luciana Geuna al hablar de que tenían que estudiar teatro y que no convencían en su rol al frente del noticiero más importante de eltrece. Pero la tele es una rueda que da vueltas y ahora Adrián Pallares y Rodrigo Lussich son figuras de ese mismo canal y era obvio que los convoquen en el noticiero para hablar de un tema que en este miércoles fue cadena nacional: el suicidio de Gustavo Martinez. Para cerrar la nota Diego y Luciana afirmaron que no les dejaron decir la fecha del debut de Socios del Espectáculo y Pallares agradeció que están felices de estar en Telenoche, sintiéndose en familia”.