“Me quisieron apuñalar con mi propio secador”

Cristian Vargas es el limpiavidrios de 25 años que en las últimas horas fue víctima de una agresión, mientras trabajaba como siempre en la esquina de Av. Alem y Córdoba.

De acuerdo a la información oficial, por el hecho fue detenido un sujeto identificado como Yonatan Muro, a quien trasladaron a la seccional Segunda de policía luego del ataque. Cristian, por su parte, terminó con el rostro lastimado. Y todo ocurrió ante la atenta mirada de ocasionales testigos.

Hoy, ya más calmado, el herido relató el episodio que, sin querer, lo tuvo como gran protagonista. “Ahora estoy recuperándome bien, después de lo que pasó. Salí de mi trabajo –consiguió empleo luego de contar su historia de vida en La Brújula 24– y me fui a la esquina como hago todos los días, hago las dos cosas. Y había uno que me empezó a decir cosas, me amenazaba con romperme la cabeza”.

“Empezaron desde temprano, iban cayendo más y me iban a molestar. Encima este tipo -por Yonatan Muro- usaba a su hijo como escudo. Me pedían plata para la cerveza. Eran 4 o 5 contra mí solo, vinieron a molestarme y yo no les daba bola, hasta que este vino y me pegó. Primero con el cepillo en la cara y después me quiso apuñalar con el secador de plástico”, contó con indignación.

Y agregó: “Me dio en las costillas y se rompió el secador. Y también me dio en el rostro. Me lastimó el pómulo, y arriba del ojo. Estuvieron chupando bastante, no se si habrán consumido alguna otra cosa. Hoy trabajé de 5 de la mañana hasta las 8 en la empresa de limpieza y ahora me voy a ir de vuelta a la esquina”.

“Me dio bronca porque la policía me acusó a mí de molestarlos a ellos, fueron una porquería conmigo”, concluyó.