Agredieron a Cristian, el limpiavidrios que sufrió serias quemaduras en su infancia

Cristian Vargas, el limpiavidrios de 25 años que habló el mes pasado en LA BRÚJULA 24 y conmovió a todos con su historia de vida, fue víctima de una agresión ayer por la noche.

El hecho ocurrió sobre las 21, en la esquina de Avenida Alem y Córdoba, lugar en el que suele estar presente Cristian. Allí, por causas que aún se desconocen, se produjo una confrontación con otro trapito y Vargas resultó herido.

Al arribar el personal policial al lugar, observaron a un tumulto de personas y, entre ellas, a Yonatan Muro (30) empujando e intentando golpear al joven de 25 años, quien se encontraba visiblemente herido. En consecuencia, el agresor fue detenido y trasladado a Comisaría Segunda.

Cristian, quien desde chiquito se dedica a lo mismo y se animó a contar su historia en nuestro medio, a sus nueve años afrontó una prolongada convalecencia luego de haber sufrido quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

“Haciendo travesuras con mi hermano más chico, con una lata de aguarrás que tenía mi papá, la prendimos fuego y me quemé la cara y el tórax. De mi casa al Municipal, de ahí al Penna y al aeropuerto. Fui a parar al Garrahan, estuve un año y medio internado. A veces me agarran bajones porque no quiero verme así, pero la tengo que luchar”, había mencionado Vargas en el programa Bahía Hoy.