Atropellan a un hombre que protestaba por los cortes: el conductor escapó

Las últimas horas han sido un verdadero hervidero. La ciudad se convirtió literalmente en un reflejo del caos total. Cortes de luz y agua por todos lados, gente irascible, tensión.

Un reflejo de ello fue lo vivido anoche en medio de una manifestación vecinal, que tuvo lugar en 14 de Julio y Avenida Alfonsín, donde un grupo de vecinos decidió, totalmente hartos por la situación, cortar la calle y prender fuego algunas gomas como método de protesta.

Pero en determinado momento, la locura total. El conductor de un Renault Clio –que no fue identificado por el momento– embistió a uno de los presentes y se fugó del lugar. De hecho lo arrastró por varios metros.

Por suerte, el manifestante no sufrió lesiones de mayor consideración, aunque de igual modo tuvo que ser asistido por profesionales de la salud. Luego sería derivado al Penna por precaución. El sitio @apepe captó el momento y también mantuvo un diálogo con la víctima –antes de lo ocurrido-. “Es una vergüenza, no se puede vivir así. Acá somos todos laburantes, no nos dedicamos a hacer esto”, sostuvo con indignación.