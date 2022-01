El lamento de un comerciante por los cortes de luz: “Tengo que tirar mucha mercadería”

Maxi tiene una pollería en el barrio Universitario –calle 12 de Octubre al 300– y, como la mayoría de los vecinos de Bahía, ayer tuvo que sortear los cortes de luz. Pero en su caso, además, se lamentó por tener que tirar mercadería.

“Estamos en la dulce espera como varios vecinos. Hasta ayer la luz iba y venía, entiendo que deber ser porque están probando algo, pero no podemos prender heladeras porque se van a quemar. Hoy a la mañana de vuelta, cuando vine no había luz en todo el barrio y tuve que tirar varias bandejas con mercadería porque no las puedo poner a la venta”, señaló con indignación.

“Hoy vine y otra vez no había luz; tuve que tirar varias bandejas de mercadería”

En ese mismo sentido, explicó que las complicaciones van mucho más allá de eso. “Ahora está por venir un pedido nuevo, pero no quiero bajar mercadería por temor a que no vuelva la energía hasta el mediodía. Yo me manejo con producción del día y lo que va entrando, sale, pero parte de lo que quedó lo tuve que tirar”.

“Ya es la tercera vez que viene unos minutos y se corta de nuevo. Ya hablamos con varios comerciantes del barrio y coincidimos en no prender nada por las dudas”.

“Llega un momento en que se pone tedioso el tema, uno viene a trabajar en verano, no se toma vacaciones y pasa esto. Así es muy difícil”, concluyó con bronca.