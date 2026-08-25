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Convocan nuevo paro de universidades nacionales por 48 horas
La medida de fuerza será el próximo jueves y viernes.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica) convocó un paro nacional de docentes y no docentes de las universidades por 48 horas, en continuidad con la exigencia para que el Ejecutivo Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento de ese sector educativo.
La medida de fuerza se realizará el próximo jueves 27 y viernes 28 de agosto, de acuerdo con la decisión adoptada este martes por el plenario del gremio.
"Plan de lucha hasta que Milei cumpla la Ley", señalaron en publicaciones en redes sociales.
Los docentes y no docentes de las universidades nacionales reclaman que se cumpla con la Ley de Financiamiento aprobada el año pasado por el Congreso, que establece los porcentajes de incremento salarial ajustados a la inflación y la obligatoriedad de reabrir las paritarias.
La norma no ha sido acatada por el gobierno de Milei, incluso luego de que la Corte Suprema aprobó una medida cautelar que le exige hacerlo mientras se deciden temas cuestionados por el Ejecutivo.
La protesta es la segunda que se realiza tras el inicio del segundo cuatrimestre.
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