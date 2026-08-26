Murió Tim Curry, el inolvidable Pennywise de "It", a los 80 años

Tim Curry, el reconocido actor británico que interpretó a Pennywise en la adaptación televisiva de It de 1990 y protagonizó el clásico de culto The Rocky Horror Picture Show, murió a los 80 años.

La noticia fue informada inicialmente por TMZ y luego confirmada por distintos medios estadounidenses. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que agentes acudieron durante la noche del martes a una vivienda de North Hollywood, donde se realizó una investigación por la muerte de un hombre de unos 80 años.

Curry había atravesado serios problemas de salud durante los últimos años. En 2012 sufrió un grave accidente cerebrovascular que afectó su movilidad y desde entonces utilizaba una silla de ruedas, aunque continuó realizando trabajos vinculados principalmente con la actuación de voz y algunas apariciones públicas.

Nacido el 19 de abril de 1946 en Inglaterra, comenzó su carrera artística sobre los escenarios británicos. Uno de sus primeros trabajos destacados llegó en 1968, cuando participó de la producción londinense del musical Hair.

Su consagración internacional se produjo con el personaje del extravagante doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975. La película se convirtió con el paso de los años en un fenómeno de culto y transformó a Curry en una figura reconocida mundialmente.

Sin embargo, una nueva generación lo conocería por un papel completamente diferente. En 1990 se puso en la piel de Pennywise, el aterrador payaso de It, la miniserie televisiva basada en la novela de Stephen King.

Su interpretación se convirtió en una de las imágenes más recordadas del terror de aquella década y ayudó a consolidar internacionalmente la adaptación, que tuvo una fuerte difusión posterior a través del VHS.

La trayectoria de Curry fue mucho más amplia. Participó en películas como Annie, Clue, Legend, Mi pobre angelito 2, Muppet Treasure Island, Los Ángeles de Charlie y Scary Movie 2, además de numerosos trabajos para televisión.

También desarrolló una extensa carrera teatral. Recibió tres nominaciones a los premios Tony y dos a los Laurence Olivier, mientras que en 1991 ganó un Daytime Emmy por su trabajo de voz en Peter Pan and the Pirates.

Tal como recuerda TN, tras el ACV que sufrió en 2012 redujo considerablemente sus apariciones frente a cámara, pero nunca abandonó por completo la actividad. En 2016 participó de una nueva versión televisiva de The Rocky Horror Picture Show, esta vez interpretando al narrador.

Incluso durante 2025 había vuelto a aparecer públicamente en distintos homenajes por los 50 años de la película que lo convirtió en una estrella.

Curry murió dejando una carrera que atravesó teatro, cine, televisión, música y doblaje, aunque dos personajes quedaron especialmente ligados a su nombre: el provocador Frank-N-Furter y el inquietante Pennywise que aterrorizó a toda una generación.