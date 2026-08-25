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Presentaron un habeas corpus para la liberación inmediata de Del Valle
La defensa considera que la detención es ilegal porque el abuso sexual estaría prescripto.
La defensa de Alberto Martín Del Valle presentó un habeas corpus para solicitar su liberación inmediata, al considerar que permanece detenido de "manera ilegítima" debido a que el delito de abuso sexual por el que era buscado ya prescribió.
El planteo se basa en la resolución de la jueza de Garantías Claudia Olivera, quien había establecido que el delito de abuso sexual atribuido a Del Valle se encontraba prescripto desde 2022. Esa decisión fue apelada y el tribunal correspondiente no se ha pronunciado todavía.
Sin embargo, fuentes del Ministerio Púbico aseguraron a este diario que si corriera el habeas corpus Del Valle podría seguir detenido porque también pesa sobre él el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
De esta manera, se abre una batalla legal que se centrará en los próximos días en determinar el alcance de la prescripción del delito de abuso sexual y sus efectos sobre la situación de Del Valle.
Tal como viene informando La Brújula 24, el caso abrió un nuevo capítulo judicial luego de la detención de Del Valle, quien fue localizado tras permanecer prófugo durante 14 años.
El hombre de 56 años está acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años en Puan, fue detenido el pasado domingo durante un procedimiento realizado por efectivos de la DDI de Dolores en Florencio Varela.
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