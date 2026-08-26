Espectáculos
Murió Juan Manuel Figueroa, "La Momia" de Titanes en el Ring
El histórico luchador tenía 76 años y durante más de una década interpretó a uno de los personajes más recordados del programa de Martín Karadagián. También tuvo una extensa trayectoria vinculada a Vélez.
Juan Manuel Figueroa, el luchador profesional que durante años interpretó a “La Momia” en Titanes en el Ring, murió a los 76 años. Su trayectoria estuvo ligada durante más de cinco décadas a la lucha libre argentina y a uno de los programas más emblemáticos de la televisión nacional.
La noticia fue confirmada por El Fortín de Vélez, entidad que despidió al deportista y recordó también su tarea como instructor de pesas y luchador profesional vinculado al club de Liniers.
Figueroa comenzó a interpretar a “La Momia” en 1974 y permaneció durante más de una década detrás de las vendas del personaje. Aunque la figura ya existía antes de su llegada, su caracterización terminó convirtiéndose en una de las más reconocidas de Titanes en el Ring.
El silencio, los movimientos particulares y la imagen completamente cubierta por vendas hicieron que el personaje quedara asociado a varias generaciones de argentinos que seguían el ciclo creado por Martín Karadagián.
Su recorrido dentro del programa, sin embargo, no se limitó a “La Momia”. También encarnó personajes como El Olímpico, El Androide y El Indio Cutral-Có, entre otras caracterizaciones.
Figueroa había contado que su llegada a Titanes en el Ring ocurrió casi por casualidad. Mientras practicaba lucha olímpica conoció a Karadagián durante un viaje a Mar del Plata y aquel encuentro terminó con una invitación para incorporarse a la troupe.
Su debut como “La Momia” se produjo luego de que Juan Enrique Dos Santos dejara el personaje. Rodolfo Di Sarli sugirió entonces que Figueroa fuera probado para ocupar ese lugar, una decisión que terminaría marcando definitivamente su carrera.
Además de su recorrido televisivo, mantuvo durante décadas un fuerte vínculo con Vélez Sarsfield. Desde la institución destacaron especialmente su trabajo como instructor de pesas y su presencia cotidiana en los gimnasios del Polideportivo y Marcos Lencina.
“Su disciplina fue un ejemplo para todos en el gimnasio del Poli y en el Marcos Lencina, donde siempre tuvo un consejo para quien lo necesitara”, expresaron desde El Fortín al despedirlo.
La muerte de Figueroa despide así a uno de los hombres que ayudaron a construir la historia de Titanes en el Ring y, especialmente, a uno de los intérpretes que convirtió a “La Momia” en un personaje inolvidable de la televisión argentina.
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