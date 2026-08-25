Capturan a un hombre tras un fallido intento de robar costosas herramientas de un taller

Un hombre de 42 años fue detenido este martes luego de que intentara sustraer herramientas de un taller mecánico en el barrio Noroeste y fuera descubierto por el dueño del lugar.

El detenido fue identificado como Diego Sebastián Oñate, de 42 años, oriundo de Las Grutas, provincia de Río Negro.

De acuerdo con la información policial, la víctima se encontraba en la vereda reparando su automóvil, en un espacio que funciona como taller. Gracias a las cámaras de seguridad vio que un sujeto había ingresado al patio delantero y estaba tomando varias cajas de herramientas, valuadas en aproximadamente $1.000.000.

El propietario salió al exterior y confrontó al intruso, iniciándose un forcejeo entre ambos. Finalmente, el sospechoso logró escapar sin concretar el robo.

Tras la alerta al 911, efectivos del Cuerpo Motorizada realizaron un operativo en la zona y lograron localizar y aprehender al sospechoso en inmediaciones del Parque Noroeste.

La causa fue caratulada “Robo en grado de tentativa”, con intervención de la UFIJ N° 15.