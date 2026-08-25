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Aumenta el boleto de colectivo: desde este miércoles rigen las nuevas tarifas
Los valores varían según la sección y el tipo de pasajero, con beneficios para usuarios frecuentes, estudiantes y grupos con atributos sociales.
A partir de este miércoles entrarán en vigencia las nuevas tarifas del sistema de transporte público urbano. La tarifa plana para la primera sección pasará a costar $2.040,53, mientras que para la segunda sección será de $2.286,66.
En el caso de los servicios hacia General Daniel Cerri, el boleto tendrá un valor de $2.409,59, mientras que para viajar a Cabildo la tarifa será de $3.867,50.
Para los usuarios incluidos en la categoría Pasajero Frecuente A, los valores serán de $1.224,32 para la primera sección, $1.372 para la segunda, $1.445,75 para Cerri y $2.320,50 para Cabildo.
En tanto, el Pasajero Frecuente B abonará $1.530,39 en la primera sección, $1.715 en la segunda, $1.807,19 para Cerri y $2.900,62 para Cabildo.
Los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario tendrán una tarifa de $1.020,26 para la primera sección y de $1.143,33 para la segunda. Para Cerri, el boleto costará $1.204,79 y para Cabildo, $1.933,75.
Los mismos valores se aplicarán a quienes cuenten con atributos sociales. Este beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personal del trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y monotributistas sociales.
También comprende a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, PROGRESAR, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y Pensiones No Contributivas.
Por otra parte, las personas con discapacidad continuarán viajando sin costo.
En cuanto al boleto combinado, se mantendrá el beneficio que permite utilizar dos líneas dentro del lapso de una hora, con el segundo pasaje gratuito.
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