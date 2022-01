Un sector del barrio Noroeste, sin agua desde el jueves: “No sabemos qué hacer”

Año tras año, el suministro de agua en Bahía Blanca durante el verano suele ser poco eficiente y ocasiona el fastidio de la ciudadanía que debe convivir con la incómoda situación de abrir la canilla y que no salga ni siquiera una gota.

En esta ocasión, un grupo de vecinos del barrio Noroeste denunció esta irregularidad en LA BRÚJULA 24, la cual se registra desde el jueves 30 de diciembre. Alejandra tomó la palabra en representación de quienes residen en Gorriti al 1700 e inmediaciones.

“Los días previos a este inconveniente ya veníamos con poca presión. A cada uno que llama le dicen que no había reclamos previos, algo que no es cierto porque lo cotejamos entre los vecinos”, resaltó la mujer, en diálogo con el programa “Bahía Hoy”.

Además, la vecina explicó que “juntamos agua de una canilla que está en la vía pública. Ayer se produjo un altercado porque una persona que vive en el sector no nos dejó seguir cargando baldes”.

“Estamos en pandemia, nos piden que mantengamos la higiene y no cumplen con el servicio. La manzana completa no tiene suministro, no sabemos si el resto del sector también tiene el mismo problema”, indicó en el tramo final de la entrevista.

Por último, Alejandra confirmó que una vecina que lleva 40 años acá me asegura que nunca hubo un faltante de agua: “Ya no sabemos qué más hacer”, concluyó, esperando que ABSA tome cartas en el asunto.