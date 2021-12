Comienza un paro de 48 horas de los médicos en Bahía

Comienza hoy un paro por 48 horas que abarca a los médicos bahienses afiliados a la Asociación de Profesionales de la Salud y a Cicop, por lo que la atención en los hospitales y centros de salud públicos, especialmente los que dependen de la Municipalidad, se verá afectada.

Según informaron en un comunicado, hoy martes a las 10.30 marcharán hacia la Secretaría de Salud en calle Chiclana 449, y luego al Palacio municipal.

El comunicado completo:

El sistema de salud no soporta otra ola de Covid



7 de cada 10 bahienses se atienden en el sistema de salud municipal. Antes de la pandemia lo hacían 4 de cada 10. Sin embargo, no hubo una adaptación de la infraestructura ni del personal profesional para afrontar el aumento de la demanda.



Los largos meses de emergencia sanitaria por coronavirus dejaron como saldo un desgaste laboral inédito. La salud está en crisis, los trabajadores estamos exhaustos y los recursos agotados.



La multiplicación de tareas y esfuerzos es insostenible. Renunciaron psicólogos, médicos, trabajadores sociales, coordinadores de área y jefes de servicio.



Los pacientes deben soportar demoras cada vez mayores para recibir la atención adecuada.



Desde la APSM – CICOP hace 6 semanas que advertimos a las autoridades la relevancia y la urgencia que plantea la crisis para garantizar la cobertura a nuestra comunidad: no estamos en condiciones de afrontar una nueva ola de Covid.



Pero el Municipio no ve aquí un problema a resolver.



En el 2020, en pleno pico de la pandemia, el gobierno comunal excluyó a la Asociación de Profesionales de la mesa paritaria. Por decisión política quedamos fuera del espacio donde se discuten las necesidades del sistema de salud, siendo los representantes directos del personal que estuvo y sigue estando en la primera línea de atención.



No tenemos voz ni voto en los asuntos de salud.



Muchos de nosotros cobramos sueldos por debajo de la línea de pobreza. Somos ignorados y excluidos arbitrariamente.