Dolor de cabeza por la falta de médicos

Un problema sin solución

Ya hablamos en esta sección acerca de la falta de médicos en general, y de la falta de profesionales en las guardias y las terapias intensivas en particular, y explicamos los por qué de esta situación. Pues bien, hasta ahora esto no tiene una solución a corto plazo, y la suba de casos de coronavirus no es el contexto más oportuno.

La semana pasada hubo momentos en que las ambulancias con pacientes hicieron tiempo, incluso más de dos horas, hasta conseguir camas en la guardia del Municipal y de otros hospitales.

Otro dato revelador tiene que ver con una reunión entre el Intendente, los directores de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, y representantes de Región Sanitaria I, para hablar de la escasez de profesionales en las Terapias Intensivas de todo Bahía. Se oyeron voces muy preocupadas y promesas de trabajo en conjunto para resolver la situación.

Estos días, desde el Leónidas Lucero se realizó un llamado a concurso para dos cargos de médicos pediatras de guardia, y diez cargos de médicos clínicos, también de guardia.

Se sabe que, tanto por el estrés o los bajos salarios en comparación a otros rubros, muchos profesionales prefieren evitar estos puestos en los hospitales.

Suena a cambio de paradigma en el pensamiento de los médicos, y no solo de los recién egresados, que la sociedad aún no logra internalizar ni resolver.

Monopatines eléctricos vuelven a la agenda

En los últimos días se registraron accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados monopatines eléctricos, y eso hizo que el tema de su regulación vuelva a estar en agenda.

Es una situación compleja, ya que desde el Ejecutivo se intenta favorecer a los medios de transporte alternativos, pero muchos de quienes los conducen no respetan las más mínimas normas de tránsito.

Aunque en un momento se planteó la posibilidad de que circulen por las ciclovías, luego se echó por tierra esa idea, ya que la Ley Nacional de Tránsito impide que vehículos motorizados viajen por esos lugares. Claramente, la ley es tan vieja que en ese momento no existían estos aparatos eléctricos.

Sin embargo, en el Concejo Deliberante ya se están realizando modificaciones a un proyecto de ordenanza de monopatines, y trascendieron algunos de los puntos más importantes: circular por la mano derecha de la calzada y sin hacer zigzag; exhibir los documentos, en caso de ser ello requerido por parte de los inspectores Municipales; no deben circular detrás de camiones, colectivos o vehículos que impidan su visibilidad; respetar todas las señales de tránsito, y cumplir con todas las normas de tránsito establecidas para los rodados que circulan por la vía pública; no deben circular por la vereda; no deben conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o haciendo uso del teléfono móvil o de cualquier sistema de comunicación; deben darle prioridad de paso a los peatones cuando cruzan la calzada por las sendas peatonales o los espacios destinados a tal fin; el conductor del monopatín debe usar obligatoriamente casco; no debe circular más de una persona en el monopatín; debe adecuar su velocidad a la normativa para el tipo de vía que circula y las condiciones que se le presentan y obedecer las indicaciones de la autoridad y respetar la señalización; la edad mínima para circular en monopatines es de dieciséis años. Algunas de esas cuestiones parecen obvias, pero actualmente no se respetan.

Por otra parte, el nuevo proyecto de ordenanza habla también sobre los requisitos para los monopatines: deben tener un sistema de frenos que actúe sobre sus ruedas; una base de apoyo para los pies; timbre o bocina que permita llamar la atención bajo condiciones de tránsito mediano; elementos reflectantes que permitan una adecuada visibilidad; deberán disponer al menos de una luz delantera y una luz trasera para su visibilidad en condiciones de poca iluminación; la potencia máxima del motor será de quinientos watts y el límite de velocidad máxima debe ser de 25 km/h.

Fuentes del oficialismo en el Concejo indicaron que el proyecto se tratará en breve.

Arrancó el Operativo Sol

El Operativo Sol arrancó en toda la Costa Atlántica y la buena noticia es que, como viene ocurriendo en los últimos años, no se quitaron policías que trabajan en la prevención del delito en ninguna de las ciudades que no forman parte del mapa turístico, por lo que no se resentirá la operatividad. La mayoría de los efectivos son egresados de la Escuelas Descentralizada de Policía, o miembros de fuerzas especiales que cotidianamente no trabajan en la prevención del delito.

En resumen, a Reta fueron destinados 12 efectivos; a Orense 8; a Pehuen Có 23; a Patagones 18 egresados; a San Blas 6; a Monte Hermoso 50 y 30 uniformados de Infantería; a Tornquist 15 egresados, a Villa La Arcadia 10; a La Salada y Marisol 6 egresados para cada localidad. Y a Tres Arroyos (Reta, Orense y Claromecó) fueron 32 agentes. Por otra parte, también se destinó personal de la DDI, de Narcocriminalidad, y de Policía Vial en distintos destinos.

Además, en esta oportunidad, el superintendente Aldo Caminada y el representante del Ministerio de Seguridad, Federico Montero, tuvieron amplia potestad para organizar el Operativo, y logaron que se envíen móviles a lugares en donde nunca se habían mandado, además de los ya tradicionales. Se trata de un total de 31 patrulleros entre todas las localidades de la región.

Por último, un dato a destacar es que desde el Gobierno de Kicillof se firmó un acuerdo para que cada efectivo tenga 3500 pesos diarios de viáticos. El año pasado eran solo 1500. Además, algunos municipios, como Monte Hermoso y Tres Arroyos, están colaborando con las instalaciones donde pueden alojarse de forma gratuita.

Los kioscos barco, un éxito

Algunos de los kioscos barco licitados por la Comuna terminaron su adecuación y comenzaron a trabajar, como es el caso de los obtenidos por la cadena de comidas rápidas McDonald´s. Según pudo saber Bahía Indiscreta, están funcionando más que bien. Incluso mucho mejor que lo esperado. Son los ubicados en la plaza de Villa Mitre y en la Rivadavia. Allí se venden helados y café con medialunas.

Según comentan desde la firma de los arcos dorados, están duplicando las expectativas. Tal es así que se están haciendo entrevistas laborales para contratar más empleados. Ya se habían tomado setenta personas, y se van a incorporar veinte más.

En cuanto al kiosco que está en inmediaciones de IREL, en el que aún se está trabajando, seguramente será inaugurado en enero y funcionará hasta las cuatro de la mañana para aprovechas las veraniegas noches bahienses. Una primicia que pudo averiguar esta sección sobre ese local, que no estaba contemplada en el plan original, es que también se venderán allí bebidas frías (frappé), además de los helados, los cafés y las medialunas.

Otro dato importante para la comunidad es que, cuando ganaron la licitación, en el plan estaba contemplado construir un pequeño depósito y un baño como contraprestación, los cuales serán utilizados por quienes usan la pista de BMX y el Skatepark, cosa que ya se está finalizado. También va a haber allí un sector con bancos y buena iluminación para que la gente pueda utilizarlo, y con ese mayor movimiento poder evitar también los hechos de vandalismo que se vienen registrando.

Mural

En redes sociales de la UTN se lanzó una convocatoria para que los vecinos opinen acerca de un mural que se va a realizar en el edificio que comparten con Vialidad Nacional, en Montevideo al 300. La idea es que se ubique en las calles Darregueira y Berutti.

“Queremos brindar un amplio espacio para lograr representar, con la temática propuesta (Comunidad y Género), a toda la comunidad y aprovechar embellecer una zona tan concurrida recreativamente”, comentaron en la publicación.

Quien quiera opinar y votar, puede hacerlo al link https://forms.gle/KBm8yETmGAmZ9DW7A. Hay tiempo hasta el 14 de febrero.