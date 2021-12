Juana despide el año con buenos invitados

Viernes, llega la Nochebuena y ella no podía faltar. Como para cerrar la semana de la mejor manera: una nueva columna de Laura Ubfal en el aire del programa “Vive cada día”, por La Brújula 24.

La periodista que más sabe del mundo del espectáculo habló de varios temas. No faltó nada. Porque ya lo sabés, todo lo que hay que saber lo encontrás en un solo lugar: acá.

Moria Casan: “Ahora tengo once nietos”

“Esta nueva vida que tengo al lado de este hombre es maravillosa. ¡Estoy haciendo cosas que en mi vida imaginé podía hacer! En esta fiesta muy familiar fui anfitriona y ama de casa… ¡Increíble! Pero Pato tiene una familia maravillosa, con la que no parás de reír jamás” contó Moria Casan para Caras de esta semana y agregó “sólo hay que imaginar cinco hijos con sus parejas y once nietos. ¡Quienes me llamaban a los gritos MamiMo y AbuMo! ¡Too much!”.

La fiesta en la casona de San Isidro fue por los 79 años del Pato Galmarini y Moria eligió un vestido blanco, aunque desmintió que por ahora haya casamiento. “A mí me encanta celebrar con mi familia, con mis amores y fue un cumpleaños re lindo. No paramos de reírnos en toda la noche. Moria es una reina que llegó a mi vida como un tsunami para cambiarla. Aunque, en realidad, somos parecidos, con caminos paralelos. A tal punto que después de 30 años nos volvimos a encontrar…”, contó Galmarini.

“Ella me hace muy bien. Yo no puedo creer que hace tantos años la iba a ver al teatro sin tener dimensión de la gran mujer que es. Me divierte y, de verdad, me hace muy bien; mejoró mi vida”. “Yo hacía mucho que no dormía con alguien toda la noche y tranquila. Había aprendido a estar acompañada por mi soledad… Pero Galma me cambió todo y yo me permití vivir este sentimiento que me sorprendió a esta altura de la vida. Con él hago cosas que jamás hice”, finalizó Moria.

Juana Viale despide el año con buenos invitados

Tras el emocionante programa especial con Mirtha Legrand el pasado fin de semana, StoryLab anuncia a los invitados que participarán de los ciclos el sábado 25 de diciembre a las 21.30 en La Noche de Mirtha y el domingo 26 de diciembre a las 13.30 en Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale por la pantalla de eltrece.

El sábado 25 de diciembre a las 21.30 en La Noche de Mirtha, Juana tendrá cuatro invitados. la actriz y humorista argentina Verónica Llinás, quien hablará de su regreso con “Dos locas de remate”, en el teatro astral y Mar del Plata, el actor Luciano Cáceres que hablará sobre su actuación en la serie de eltrece la 1-15/18, el productor general artístico Mariano Caprarola, con su show de teatro “Celebrando la revista” y el actor y director argentino Nicolás Stupenengo quien inspira a todos con su historia de superación personal.

El domingo 26 de diciembre en Almorzando con Mirtha Legrand, Juana Viale presentará los momentos más destacados vividos en ambos ciclos durante el 2021.Este año, los programas producidos por StoryLab se graban en el estudio de “La Corte” y cuentan con una nueva escenografía de 500m2. Además, para los programas Juana Viale cuenta con 105 metros de pantalla y una reluciente cocina incorporada en la que la chef Jimena Monteverde se encarga de preparar los platos que disfrutan la conductora y sus invitados. En cuanto a los looks, Juana continúa luciendo los diseños de Gino Bogani.

Luis Novaresio se despidió pero volvería pronto

Terminó en este fin de año su relación con el Grupo América, adonde hacía un programa radial diario en La Red, conducía su ciclo en las tardes en A24 y los domingos animaba “Debo decir”. Luis Novaresio se despidió emotivamente de sus espectadores y radioescuchas y contó que decidió tomarse un año sabático y que se dedicará a escribir un libro de ficción, además de tener más tiempo para disfrutar de la vida.

Pero ahora podemos contar en primicia que tras sus 10 años en el Grupo América, Novaresio recibió una interesante oferta de Radio Mitre para ocupar el horario del regreso que hacían Pablo Rossi con Laura DiMarco. Según pudimos saber, el periodista y conductor escuchó de buen grado la propuesta y en febrero podría estar formando parte de la emisora del Grupo Clarín.

Mitre ya solucionó el tema de la ausencia de Longobardi en su primera mañana y en este jueves Eduardo Feinmann estuvo haciendo fotos y videos para las promociones de su ingreso a la radio el 1 de febrero, donde tal vez, también tenga de compañero al prestigioso Luis Novaresio.

Con info de Laubfal.com