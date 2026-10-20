Mirá en vivo el programa La Brújula TV

La Brújula TV tendrá este martes una nueva emisión con una agenda que incluirá las demoras en el juicio contra la exdiputada María Marta Corrado, la investigación por un ataque a una yegua en Coronel Dorrego y un proyecto desarrollado por estudiantes universitarios para reutilizar aceite usado en el mantenimiento del asfalto.

En el primer bloque participará Maximiliano Rodríguez Labastía, denunciante en la causa contra Corrado, quien se referirá al retraso en el inicio del juicio y a la situación del proceso judicial.

Luego será el turno de Santiago Garrido, secretario de la Fiscalía General, quien abordará la investigación por el ataque a una yegua en Coronel Dorrego, un hecho que generó conmoción en esa localidad.

Finalmente, el programa contará con la participación de Rocco Azzolina, Melanie Astolf y Luciano Nervo, vinculados a Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Los estudiantes presentarán una propuesta desarrollada por alumnos de la UNS y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que plantea la utilización de aceite usado para el mantenimiento del asfalto.