La columna de la Ubfal: Ángel De Brito, cada vez más cerca de Telefé

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió esta mañana las principales noticias del mundo de la farándula, horas antes de que varios programas de la televisión argentina entren en receso y algunos incluso salgan grabados, teniendo en cuenta los feriados por las Fiestas.

Aquí, una síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Marina Calabró contó en primicia los datos de su investigación sobre el destino televisivo de Angel de Brito, bajo el ala de la productora Mandarina, de Mariano Chihade. Segun adelantó la periodista en Radio Mitre, El Trece mostró un gran interés en que Angel se quede en el canal y hasta le ofreció triplicar su cachet para lograrlo. Pero el periodista y conductor eligió irse con la productora. El Nueve le ofreció con la productora, la franja de las 22 o bien la de las 15 horas. Pero Mandarina pidió las 20, antes de Bendita TV. Agustín Vila, CEO de América, se reunió con Mariano Chihade y mostró interés por contar con Angel de Brito en las mañanas de la emisora, pero tanto la productora como él quieren el prime time si eligen ese canal. . Y finalmente, Telefe recibió la oferta de Mandarina con dos formatos, uno a cargo de Mariana Fabbiani y otro con Angel, de emisión semanal. Las conversaciones avanzaron y apareció la vía para que LAM desembarque en Telefe”.

“La vida da muchas vueltas y sin haberlo elegido, hoy comparten escenario en Brujas, y en la noche del martes María Leal contó su historia de amor con Sandra Mihanovich, a la que nunca nombró en su relato con Moria Casan. Fue a finales de los 70 cuando Alejandro Doria pensó en unir a María y Sandra en un filme que él dirigió y así se conocieron en un local de la calle Aguero donde la segunda cantaba. Leal dijo que eran dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, a ojos vista, eran amigas y sus hijos jamás le preguntaron. También reveló que recién se lo preguntó el menor cuando tenía 19 años, respecto a su relación con Mihanovich a quien siempre nombró como la chica que canta, un amor que les nació cuando María quedó viuda de Martín Rodriguez Mentasti, dueño en su momento de Argentina Sono Film”.

#MoriaEsMoria | 🔥¡EN LLAMAS!🔥 María Leal habló con @Moria_Casan de sus experiencias en el amor https://t.co/cINUb6AMYo — El Nueve (@canal9oficial) December 22, 2021

“Quizás en solidaridad con su amigo, Marcelo Longobardi, quizás porque no le interesa seguir en la primera mañana de Radio Mitre con Eduardo Feinmann, ahora responsable del horario desde febrero, pero el doctor Alberto Cormillot ya no seguirá madrugando para participar de Cada Mañana, si es que el programa no cambia de nombre. En un principio, Feinmann propuso a su amigo y compañero de tareas, el doctor Claudio Zin, para sumarse al equipo de Mitre. La radio prefiere mantener los propios colaboradores y por ahora sólo están en la lista Maria Isabel Sanchez y Rolo Villar. Hasta que renunció Longobardi, la relación diaria entre el doctor Cormillot con el programa era muy fluida y aunque desde el comienzo de la pandemia salió desde su casa, siempre mantuvo con el conductor un ida y vuelta de información profesional y un diálogo humorístico que los involucraba como una suerte de compañeros de locas aventuras por el mundo. Por eso y tal vez por no sentirse cómodo con el estilo Feinmann, Cormillot prefiere dar un paso al costado y no seguir adelante en ese ciclo de Mitre”.