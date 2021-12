“Yo tengo el chancho porque tengo plata y me lo como cuando quiero”

“El chancho lo compré para comerlo en las Fiestas, no sé qué problema tiene la señora”.

La frase que da inicio a esta note le pertenece a Fabián, dueño del animal que ocasionó descontento en algunos de sus vecinos, sobre todo por el olor que emana desde su patio. Cabe recordar que La Brújula 24 habló con Guadalupe, quien afirmó que “hace un mes que estamos viviendo una pesadilla, se juntan muchas moscas”.

Además, esta mañana fue Pablo Vidal, jefe del área de Zoonosis de la comuna, quien se refirió a este tema y contó que “no puede tenerlo en la casa” y que sería infraccionado.

La respuesta completa de Fabián

“El chancho lo compré para comerlo en las Fiestas, no sé qué problema tiene la señora. Hace 20 años cuando me vine a vivir acá ella tenía pollos, chanchos, de todo, y yo tenía que aguantar su olor a podrido y nunca le die nada. Aparte este invierno le di como 300 kilos de leña al marido y nunca le reclamé por nada. Anda hablando cosas que no tiene que hablar. Yo puedo comprar un chancho porque tengo plata, si ellos no pueden yo se los regalo. Las cosas se hablan de frente, yo ya me aguanté 20 años todo eso, el gallinero lleno de piojos. ¿Cómo es? ¿Ellos pueden y yo no? Me puedo comer un chancho cuando quiero porque tengo plata. Las cosas de Dios son buenas, por eso los hijos de Dios no se esconden”.