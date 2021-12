Denuncian a vecino que tiene un chancho en el patio de su casa

Un sector del barrio Villa Nocito está molesto, a partir de la aparición de un chancho en el patio del domicilio, lo que ocasionó el enojo de los vecinos por el olor que se respira en Pacífico al 1800, el cual se origina a la vuelta (calle Francia).

Guadalupe reside a pocos metros de la vivienda (incluso comparten medianera), junto a su nieta que está embarazada: “Cuando hace calor, es insoportable porque además se juntan muchas moscas. Hace un mes que estamos viviendo esta pesadilla”.

“Tratamos de hablar con el dueño (Fabián) pero es imposible. Tiene un patio grandísimo y se junta mucha mugre. La única respuesta que obtuvimos es que hace lo que quiere porque es parte de su propiedad”, agregó la mujer, preocupada al no hallar solución.

Por último, aclaró que intentaron radicar la denuncia en sede policial, pero al no existir un delito vinculado con agresiones ni amenazas, no se la tomaron: Ya no sabemos qué hacer”, resaltó la mujer.

La Brújula 24 se acercó al domicilio señalado e intentó conversar con el propietario del animal, quien se negó enfáticamente a prestar testimonio ante el móvil de la radio y así, defenderse de las acusaciones.

A su turno, la titular de la OMIC, Mercedes Patiño, explicó que “una alternativa sería que los vecinos se presenten aquí y hagan el correspondiente pedido de mediación comunitaria. Si una de las partes no quiere concurrir a la audiencia no podemos obligarlos. Es allí donde habría que elevar la denuncia ante instancias judiciales”.