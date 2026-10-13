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Mirá en vivo el programa La Brújula TV
Una nueva edición con entrevistas vinculadas a temas de actualidad local.
La Brújula TV tendrá este martes una nueva emisión con una agenda que incluirá el análisis del caso Galo Ochoa, la pérdida de playas en Monte Hermoso, la actualidad política local y un operativo de documentación.
Durante el programa se abordarán las novedades vinculadas con el caso de Galo Ochoa, quien fue encontrado sin vida cuando la Policía se disponía a detenerlo en el marco de una investigación por una denuncia de abuso sexual contra un adolescente en Punta Alta.
También participará el geólogo Gerardo Perillo, quien analizará la problemática de la pérdida de playas en Monte Hermoso y los factores que intervienen en ese proceso.
Por otra parte, la presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Gisela Caputo, mientras que también participará Laura García Vásquez con información sobre un operativo de documentación.
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